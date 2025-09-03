Slušaj vest

Posle velike vojne parade u Pekingu održan je dvoipočasovni razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog vođe Kim Džong Una.

No, ono što se dogodilo posle sastanka privuklo je posebnu pažnju ruskih medija.

Prema njihovim izveštajima, severnokorejsko osoblje odmah je temeljno uklonilo sve tragove Kimovog boravka u prostoriji. Uklonili su čašu iz koje je pio, obrisali stolicu i očistili sve delove nameštaja koje je dodirnuo.

Snimci toga već kruže društvenim mrežama i izazivaju rasprave o strogo kontrolisanom kultu ličnosti koji prati severnokorejskog vođu.

Opsesivna briga za sigurnost Kim Džong Una nije novost. Poznato je da na putovanjima nosi vlastiti prenosni WC kako bi onemogućio da iko prikupi njegov biološki materijal i iz njega iščita podatke o zdravlju, što su svojevremeno preneli južnokorejski mediji i Vašington post.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Tokom samita s Donaldom Trampom u Singapuru 2018. kamere Reutersa snimile su i kako njegov asistent briše i proverava olovku pre nego što ju je Kim primio u ruke.

Takvi potezi upućuju na strah da bi i naizgled banalni predmeti, poput čaše ili stolice, mogli otkriti informacije koje režim nastoji strogo čuvati, poput Kimovog DNK, prenosi Index.

O čemu su razgovarali Kim i Putin?

Sastanak Putina i Kima trajao je oko dva i po sata i održan je u državnoj rezidenciji.

Putin je pritom zahvalio Kim Džong Unu na pomoći koju su, prema njegovim rečima, severnokorejske snage pružile ruskoj vojsci u Kurskoj oblasti te govorio o “zajedničkoj borbi protiv modernog neonacizma”.