Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da vojne operacije protiv trgovaca ilegalnim narkoticima neće prestati posle napada na venecuelanski brod, u kojem je ubijeno 11 osoba.

''Imamo sredstva u vazduhu, sredstva u vodi, sredstva na brodovima, jer je ovo smrtonosno ozbiljna misija za nas i neće se zaustaviti samo ovim napadom“, rekao je Hegset za Foks njuz.

On je upozorio da će se svaki drugi ''narkoterorista'' u tim vodama ''suočiti sa istom sudbinom'' kao brod iz Venecuele, prenosi Rojters.

Američka vojska je u utorak ubila 11 ljudi u napadu na brod iz Venecuele koji je navodno prevozio ilegalne narkotike, što je prva poznata operacija ovog tipa od od nedavnog raspoređivanja ratnih brodova SAD na teritoriji južnih Kariba.