Putin, Si i Kim o presađivanju organa i besmrtnosti

Tokom vojne parade u Kini, jedan mikrofon je uhvatio razgovor predsednika Kine, Rusije i Severne Koreje - Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kim Džong Una.

"Blumberg" je objavio snimak na kom se čuje o čemu su lideri pričali na putu ka trgu Tjenanmen i malo je reći da su svi ostali ušoku.

Konverzaciju je započeo Si Đinping.

- U prošlosti, ljudi retko su živeli do 70, ali danas si sa 70 godina još dete - rekao je predsednik Kine.

Na ovu konstataciju se nadovezao Putin.

- Sa razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu se neprestano da se presađuju, i ljudi mogu da žive tako što bivaju sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost - rekao je predsednik Rusije.

Si Đinping je zaključio rečima: "U ovom veku, ljudi mogu da žive i 150 godina".

Putin i Si imaju po 72 godine, dok je Kim Džong Un, koji je sve vreme slušao njihov razgovor, mlađi i pretpostavlja se da sada ima 41 godinu.

Si Đinping je ukinuo ograničenja predsedničkih mandata i sprema se za potencijalni četvrti 2027. godine. Putin je izmenio je zakone Rusije, kako bi sebi omogućio da vlada do 2036. godine.

Kada je Kim Džong Un u pitanju, najviše se pažnje posvećuje upravo tome ko će biti njegov naslednik.

Tu na scenu stupa ćerka Kim Džong Una, koja se sada prvi put pojavila na međunarodnom događaju.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

Kim Džu Ae, koja se smatra Kimovom potencijalnom naslednicom, doputovala je zajedno sa ocem u Peking na vojnu paradu, što je njen prvi put u inostranstvo. Najčuvanija devojčica na svetu privukla je dosta pažnje javnosti, naročito zbog spekulacija da je baš ona Kimova naslednica.

Stručnjak za Severnu Koreju u američkom Stimson centru, Majkl Maden, smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Severne Koreje.

- Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Severne Koreje ili ključnom delu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim Džong Una van Severne Koreje, što je iskustvo koje ni njen otac, ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama - rekao je on.