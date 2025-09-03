Slušaj vest

Kompjuterski naučnik na univerzitetu na severu Engleske proučava sliku tela — pokušavajući da reši misteriju koja muči Bliski istok skoro 50 godina — dok digitalizovana fotografija pokazuje raspadnuto lice, a uskoro treba da prođe kroz poseban algoritam za istragu da li se radi o harizmatičnom lideru Musi al-Sadru, koji je nestao u Libiji 1978. godine.

Kada je Musa al-Sadr otputovao u Libiju 25. avgusta 1978. godine, da bi se sastao sa njenim tadašnjim vođom Moamerom Gadafijem, Liban je već bio u vrtlogu građanskog rata. Sadr — istaknuti i harizmatični šiitski imam iransko-libanskog porekla, politički vođa i osnivač pokreta Amal — bio je poznat po svojim naporima da ujedini duboko podeljeni Liban.

Zalagao se za međuverski dijalog, propovedao u hrišćanskim crkvama i tražio veća društvena i politička prava za ranije marginalizovanu šiitsku zajednicu.

Bio je poznat kao vođa na terenu. Njegova hrabrost se i danas pamti kada je, nakon razornih lavina u planinskom selu Jamuneh, probijao snežne nanose kako bi doneo pomoć preživelima.

Musa al-Sadr Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Leta 1978. godine, nastojao je da zaustavi eskalaciju sukoba između palestinskih boraca i izraelske vojske u južnom Libanu, gde je živela većina njegovih sledbenika. Verovao je da Gadafi, kao ključni sponzor palestinskog otpora, može pomoći u sprečavanju daljih civilnih žrtava.

Nakon šest dana u Tripoliju, 31. avgusta, viđen je kako napušta hotel u automobilu libijske vlade. To je bio poslednji put da ga je neko video. Libijske vlasti su tvrdile da je putovao u Rim, ali je istraga opovrgla tu tvrdnju.

Kada su se Libijci pobunili protiv Gadafijevog režima 2011. godine, ukazala se prilika da se konačno sazna šta se dogodilo sa Musom el Sadrom.

Misterija koja traje već 50 godina Kasem Hamade, libansko-švedski novinar koji je izveštavao o ustanku, dobio je informacije o tajnoj mrtvačnici u Tripoliju, za koju mu je rečeno da bi mogla da krije Sadrove ostatke. U hladnjači u koju ga je izvor odveo, bilo je 17 tela — svi odrasli muškarci, osim jednog deteta. Rečeno mu je da su tamo već oko tri decenije, što se poklopilo sa Sadrovim nestankom. Ali samo jedno telo je ličilo na njega. - Otvorio je fioku i dve stvari su me odmah šokirale - prisetio se Hamade. Digitalizovana fotografija treba da prođe kroz poseban algoritam u sklopu istrage Bi-Bi-Sija, a originalnu fotografiju je snimio baš taj novinar u libijskoj prestonici 2011. godine. Tada mu je rečeno da bi to mogao biti harizmatični lider Musa al-Sadr, koji je nestao u Libiji 1978. godine.

Šta je otkriveno u mrtvačnici?

Prvo, lice, boja kože i kosa tela su i dalje podsećali na Sadra, uprkos protoku vremena. Drugo, izgledalo je kao da je osoba pogubljena. Barem je to bio Hamadeov utisak – lobanja je izgledala kao da je snažno pogođena u čelo ili upucana iznad levog oka.

Kasem je predao fotografiju tela iz mrtvačnice u Tripoliju timu sa Univerziteta u Bredfordu, koji već dve decenije razvija napredne algoritme za prepoznavanje lica. Sistem se pokazao izuzetno pouzdanim, čak i sa oštećenim i istrošenim slikama, izveštava "Bi-Bi-Si".

Vođa tima, profesor Hasan Ugail, uporedio je fotografiju iz mrtvačnice sa četiri slike Muse al-Sadra iz različitih perioda njegovog života.

Na skali od 0 do 100, slika je postigla ocenu od 60. Prema Ugailu, velika je verovatnoća da je to Sadr ili njegov bliski rođak.

Da bi dodatno testirali nalaz, tim je sproveo istu analizu na šest članova Sadrove porodice i stotinu nasumično odabranih muškaraca sličnog porekla i izgleda. Porodična poređenja dala su jake rezultate, ali nijedno nije nadmašilo podudaranje između fotografije iz mrtvačnice i poznatih Sadrovih fotografija.

Drugim rečima, postoji velika mogućnost da je Kasem zaista video Sadrovo telo. A oštećenja na lobanji snažno ukazuju na pogubljenje.

Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Novinarima sprečen ulaz

U martu 2023. godine, četiri godine nakon što su dobili fotografiju iz mrtvačnice, novinari "Bi-Bi-Sija" otputovali su u Libiju da intervjuišu potencijalne svedoke i pokušaju da pronađu telo.

Kasem Hamade ih je pratio na terenu, ali se nije mogao setiti tačne lokacije mrtvačnice iz 2011. godine, osim da je bila blizu bolnice. Brzo je prepoznao zgradu i ubedio tim da je to mesto koje traže.

Uspeli su da snime spoljašnjost zgrade, ali im je dozvola za snimanje unutrašnjosti iznenada opozvana. Već sledećeg dana, neidentifikovani muškarci — za koje će se kasnije ispostaviti da su pripadnici libijske obaveštajne službe — priveli su ceo tim.

Novinari "Bi-Bi-Sija" proveli su šest dana u samici u zatvoru kojim upravljaju obaveštajne službe, optuženi za špijunažu. Zavezali su im oči, više puta su ispitivani i rečeno im je da im niko neće pomoći i da bi mogli ostati zatvoreni decenijama.

Nakon intervencije "Bi-Bi-Sija" i britanske vlade, pušteni su i deportovani.

Sve se odvijalo u kontekstu još uvek nestabilne Libije, podeljene između dve rivalske administracije i niza naoružanih milicija. Prema informacijama iz zatvora, istragu su ometali bivši Gadafijevi lojalisti, koji i dalje imaju uticaj u bezbednosnim strukturama — i koji nisu imali interes da "Bi-Bi-Si" istraži nestanak Muse el Sadra.

Dugo su postojale sumnje da je Musa al-Sadr ubijen.

Dr Husein Kenan, libanski akademik koji je radio u SAD, tvrdi da je posetio američki Stejt department u nedelji Sadrovog nestanka, gde mu je rečeno da je Sadr ubijen. Ovu tvrdnju je 2011. godine potvrdio bivši libijski ministar pravde Mustafa Abdel Džalil, koji kaže da su Sadrova dokumenta falsifikovana kako bi izgledalo kao da je otišao u Italiju, ali da je zapravo ubijen u libijskom zatvoru.

- Gadafi je imao prvu i poslednju reč - dodao je.

1/5 Vidi galeriju Musa al-Sadr Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia, amer ghazzal / Alamy / Profimedia

Ko može biti iza likvidacije?

Jedna teorija je da je Gadafijeva odluka možda bila rezultat pritiska iranskih islamističkih krugova, koji su u Sadru videli pretnju uoči iranske revolucije 1979. godine.

Naime, Sadr je podržao svrgavanje šaha, ali je zagovarao umeren, pluralistički pristup, nespojiv sa ideologijom radikalnih islamista.

Prema istraživanju iranskog stručnjaka Endrua Kupera, Sadr je pisao šahu nedelju dana pre svog nestanka nudeći pomoć u suzbijanju tvrdolinijaške frakcije unutar opozicije.

Bivši libanski ambasador u Teheranu, Halil el-Halil, potvrdio je postojanje pisma, u kojem je navodno zahtevan sastanak sa šahom 7. septembra 1978. Kuper smatra da je pismo procurelo radikalima, koji su potom delovali protiv Sadra.

Pored Iranaca, palestinski borci su možda imali motiv za Sadrovu likvidaciju — plašili su se da bi mogao da ubedi Gadafija da ih obuzda zbog ugrožavanja libanskih civila.

Međutim, neki i dalje veruju da je Sadr živ. Među njima je i pokret Amal, koji je osnovao. Njegov lider Nabih Beri tvrdi da nema dokaza o njegovoj smrti.

Kasem je 2011. godine uzeo uzorak kose iz mrtvačnice za DNK analizu, ali je navodno izgubljen. Sadrova porodica i Amal su takođe odbacili rezultate analize lica — tvrde da telo na slici nije njegovo.

Sadrov sin, Sadredin, odbacio je mogućnost da je telo na fotografiji njegov otac, rekavši da to "protivreči informacijama" da je Sadr još uvek živ i da je zarobljen u Libiji nakon 2011. godine. "Bi-Bi-Si" nije pronašao dokaze koji bi potkrepili ovu tvrdnju.

Međutim, verovanje da je Sadr živ nosi snažnu simboličku težinu među libanskim šiitima. Pokret Amal obeležava godišnjicu njegovog nestanka 31. avgusta svake godine.

"Bi-Bi-Si" je više puta tražio komentar od Berijeve kancelarije, ali nije dobio odgovor. Isto važi i za libijske vlasti, koje nisu komentarisale istragu ili hapšenje novinara "Bi-Bi-Sija" u Tripoliju.