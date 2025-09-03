Slušaj vest

Protesti u Jerusalimu, na kojima se zahteva prekid rata i oslobađanje 48 talaca koji se nalaze u Gazi, eskalirali su danas, a obeležili su ih podmetanje požara u blizini rezidencije premijera Benjamina Netanjahua i hapšenje trinaest demonstranata, javljaju izraelski mediji.

Neredi i blokade širom grada

Demonstracije su održane na nekoliko lokacija, uključujući ispred Kneseta, Nacionalne biblioteke i rezidencije premijera Netanjahua i ministra za strateška pitanja Rona Dermera. Demonstranti su se zabarikadirali na krovu Izraelske nacionalne biblioteke i blokirali autoput 431 prema Jerusalimu.

Policija je prijavila zapaljene kontejnere i gume u naseljima Rehavija i Givat Ram, u blizini Netanjahuove rezidencije, što je prouzrokovalo štetu na parkiranim vozilima. Nekoliko stanovnika obližnjih zgrada je evakuisano zbog požara, ali nije bilo povređenih. Dva muškarca, starosti 60 i 80 godina, uhapšena su zbog sumnje da su podmetnuli požar.

„Osuđujem požare, ali mnogo više osuđujem vladu“

Izraelska policija je osudila incidente, rekavši da „pravo na protest ne daje pravo na paljenje imovine ili nanošenje ekonomske i zdravstvene štete javnosti“. Naglasili su da su požari prešli „crvenu liniju“ i da „nemaju nikakve veze“ sa legitimnim protestom.

Opozicioni lider Jair Lapid osudio je paljenje vozila u Jerusalimu, ali je na društvenim mrežama dodao da mnogo više osuđuje „vladu koja ostavlja taoce da umru u Gazi“. S druge strane, ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir nazvao je incidente „terorističkim podmetanjem požara“.

Protestna organizacija „Braća po oružju“ objavila je da su stotine demonstrirale ispred kuće ministra Rona Dermera, gde su istakli transparent sa porukom: „48 talaca, Dermer 0“. U poruci se navodi broj talaca koji su ostali u zatočeništvu u poređenju sa onim što navode kao „Dermerov dosadašnji rezultat otkako je preuzeo odgovornost za njihov povratak“.

Dermeru je data najteža odgovornost, da vrati taoce kući. Rezultati govore sami za sebe: 48 talaca je još uvek u tunelima, a nijedan talac se nije vratio pod njegovom odgovornošću“, dodali su.