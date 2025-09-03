Slušaj vest

Uznemirujući snimak je podeljen od strane poljske državne železnice (PKP) u kojem je voz zgnječio automobil koji se zaustavio na šinama, nakon što su spuštene rampe koje su mu zabranile prolaz.

Do incidenta je došlo na šinama na deonici između Granova i Stenševa, prenosi "polsatnjuz.pl". Nesreća na pružnom prelazu kod Granova dogodila se 18. avgusta oko 12:30 časova. Sve službe za hitne intervencije, tačnije vatrogasci, policija i hitna medicinska pomoć odmah su poslate na lice mesta, a angažovan je i spasilački helikopter. Policija u Poznanju potvrdila je da je automobilom upravljao 81-godišnji muškarac.

Prema izveštaju, vozač je prošao kroz rampe koje su već bile spuštene i zaustavio se na šinama. Nakon sudara, prevezen je u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.

Video kao upozorenje

Nedelju dana nakon nesreće, Poljske državne železnice objavile su snimak sa nadzorne kamere kao deo svoje kampanje "Bezbedan prelazak".

Uznemirujući video pogledajte u nastavku:

Crna statistika na prugama

Zbog nesreće, železnički saobraćaj na toj deonici bio je prekinut oko dva sata, a za putnike je organizovan zamenski autobuski prevoz. PKP je naglasio da svi uređaji na prelazu ispravno rade.

- Svake godine se na železničkim prelazima dogodi oko 170 nesreća, u kojima pogine nekoliko desetina ljudi. U okviru kampanje "Bezbedan prelazak", podižemo svest o opasnostima koje nastaju zbog nepreduzimanja posebnih mera predostrožnosti - saopštila je kompanija.