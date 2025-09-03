ZELENSKI STIGAO U PARIZ: Ukrajinski predsednik stigao na sastanak Koalicije voljnih (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao u Jelisejsku palatu, gde ga je dočekao francuski predsednik Emanuel Makron, pre sutrašnjih razgovora sa Koalicijom voljnih.
U svom uvodnom govoru, Makron je rekao da je, nadovezujući se na pripremni rad vojnih planera, Evropa "spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i Ukrajincima".
"Sada je pitanje da se utvrdi iskrenost Rusije i njenih uzastopnih obaveza datih SAD u mirovnim pregovorima", rekao je on.
Zanimljivo je da su dva diplomatska izvora rekla Rojtersu da je i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof takođe u Parizu, uoči sutrašnjeg sastanka.
Jelisejska palata je ranije danas potvrdila da će lideri razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom telefonom nakon sutrašnjeg sastanka Koalicije voljnih u Parizu.
Kancelarija francuskog predsednika saopštila je da je jedan od ciljeva sastanka da se kaže "sposobni smo, u odnosu na naše američke partnere, da poštujemo obaveze koje smo preuzeli, dok je na njima da održe ili povećaju pritisak na Rusiju", izvestio je AFP.
Razgovor sa Trampom se očekuje oko 13 časova po britanskom letnjem vremenu i 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a kasnije će uslediti konferencija za novinare.
Očekuje se da će ukrajinski predsednik Zelenski već večeras biti u Parizu, gde će se sastati na razgovorima i večeri sa domaćinom, Emanuelom Makronom.
Kurir.rs/Gardijan