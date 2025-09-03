Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao u Jelisejsku palatu, gde ga je dočekao francuski predsednik Emanuel Makron, pre sutrašnjih razgovora sa Koalicijom voljnih.

U svom uvodnom govoru, Makron je rekao da je, nadovezujući se na pripremni rad vojnih planera, Evropa "spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i Ukrajincima".

"Sada je pitanje da se utvrdi iskrenost Rusije i njenih uzastopnih obaveza datih SAD u mirovnim pregovorima", rekao je on.

Foto: Michel Euler/AP

Zanimljivo je da su dva diplomatska izvora rekla Rojtersu da je i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof takođe u Parizu, uoči sutrašnjeg sastanka.

Jelisejska palata je ranije danas potvrdila da će lideri razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom telefonom nakon sutrašnjeg sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

Kancelarija francuskog predsednika saopštila je da je jedan od ciljeva sastanka da se kaže "sposobni smo, u odnosu na naše američke partnere, da poštujemo obaveze koje smo preuzeli, dok je na njima da održe ili povećaju pritisak na Rusiju", izvestio je AFP.

Foto: Michel Euler/AP

Razgovor sa Trampom se očekuje oko 13 časova po britanskom letnjem vremenu i 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a kasnije će uslediti konferencija za novinare.

Očekuje se da će ukrajinski predsednik Zelenski već večeras biti u Parizu, gde će se sastati na razgovorima i večeri sa domaćinom, Emanuelom Makronom.