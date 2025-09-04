Slušaj vest

Advokati bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara izjavili su u sredu pred sudom, u poslednjem pokušaju da ga odbrane, da nema dokaza da je on 2022. godine, po gubitku izbora od sadašnjeg predsednika Injacija Lule da Silve, pokušao da izvrši puč. Drugog dana završnog ročišta na kojem se Bolsonaru izriče presuda i odmerava kazna po optužnici za pokušaj puča, advokat Selso Vilardi je rekao da čak i ako je njegov klijent optužen za planiranje puča – što odbrana ne priznaje – on nikada nije pokušao da izvrši to delo i da stoga ne bi trebalo da bude kažnjen.

Prema Vilardijevim rečima, njegov stav potkrepljuje činjenica da je Bolsonaro naredio tranziciju vlasti sa sebe na Da Silvu nakon predsedničkih izbora 2022. godine. Bivši desničarski lider negira da je učinio išta nezakonito i više puta je izjavio da je suđenje politički motivisan napad na njega.

Tužioci su ukazali na dokaze da je Bolsonaro okupio visoke članove kabineta i vojne zvaničnike kako bi se razgovaralo o izdavanju hitne uredbe sa ciljem suspenzije izbornog procesa i istrage navodne izvorne prevare.

Foto: EPA / Joedson Alves

Međutim, odbrana je primetila da ta uredba nikada nije izdata.

"Planiranje nije izvršenje. Bez obzira na to koliko detaljno planiranje može biti, čin nasilja je taj koji zapravo konstituiše krivično delo", rekao je Vilardi sudijama veća Vrhovnog suda na ročištu koje je prenošeno preko televizije, i dodao "Bolsonaro je naredio transfer vlasti. Nije delovao protiv demokratske vladavine prava".

Brazilski krivični zakon kaže da krivično delo državnog udara postoji kada civilni ili vojni javni službenik "pokuša da sruši uspostavljenu vladu ili spreči funkcionisanje ustavnih institucija".

Bolsonaro je u kućnom pritvoru i nije danas bio u sudnici, niti je bio juče.

Najkasnije 12. septembra mora biti odlučeno da li je Bolsonaro kriv ili ne.

Slučajem predsedava sudija Aleksandar de Moraes, koga Bolsonaro smatra političkim neprijateljem i koga je na udaru sankcija republikanske administracije američkog predsednika Donalda Trampa, koji je proces protiv Bolsonara nazvao "lovom na veštice".

Tramp je direktno povezao američke carine od 50 odsto na brazilsku robu sa pravosudnom situacijom svog desničarskog saveznika.

De Moraes je indirektno kritikovao Trampa juče kada je rekao da Vrhovni sud Brazila mora ignorisati spoljni pritisak.

Bolsonaro je optužen po pet tačaka optužnice: za pokušaj državnog udara, učešće u oružanoj kriminalnoj organizaciji, pokušaj nasilnog ukidanja demokratske vladavine prava i po dve tačke optužnice za uništavanje državne imovine.