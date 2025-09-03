Planeta
TRAGEDIJA U LISABONU: Žičara iskliznula iz šina i srušila se! IMA MRTVIH! (VIDEO)
Najmanje tri osobe poginule su danas, a više od 20 ih je povređeno kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, žičara Glorija, iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.
Fotografija sa mesta događaja pokazuje da je kabina žičare, slična tramvaju, praktično uništena, prenosi Rojters.
"Ono što trenutno možemo reći jeste da ima nekoliko žrtava", izjavio je šef smene Lisabonske vatrogasne brigade.
