Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp obećao je danas u Vašingtonu poljskom predsedniku Karolu Navrockom da neće povlačiti američke vojnike iz Poljske iako smanjenje američkog vojnog prisustva može da se očekuje u drugim zemljama.

"Da li će ostati američki vojnici u Poljskoj? Mislim da hoće. Možda ćemo poslati još, ako to (Poljaci) budu tražili. Želimo da održimo naše vojno prisustvo u Poljskoj", kazao je Tramp novinarima u Beloj kući pred početak razgovora sa poljskim predsednikom.

Američki predsednik dodao je da nije ni razmišljao o povlačenju dela od oko 10.000 američkih vojnika, koliko je, što direktno kao američko prisustvo, što u okviru NATO, razmešteno u Poljskoj.

Navrocki je zahvalio Trampu na vojnoj zaštiti i naglasio da kao istoričar može da kaže da su Poljaci prvi put srećni što imaju strane trupe u svojoj zemlji.

"Istoričar sam. Ovo je prvi put u istoriji 20. i 21. veka da su Poljaci zadovoljni zbog toga što su na njihovoj teritoriji strani vojnici. I više, američki vojnici su deo našeg društva. Sada imamo skoro 10.000 vojnika i to je signal celom svetu i isto tako Ruskoj Federaciji da smo zajedno, da nismo kao oni što se švercuju u Evropskoj uniji i NATO", rekao je Navrocki.

Poljski i američki predsednik razgovaraće danas i o kupovini američkoj oružja, koja medjutim zavisi od poljske vlade ne od predsednika, i o ekonomskoj saradnji, pre svega u oblasti energetike, gde američki Vestinghaus treba do 2036. godine da izgradi prvu poljsku nuklearnu elektranu.

Poseta Navrockog Beloj kući važan je element unutrašnje žestoke političke kampanje protiv vlade koju vodi opoziciona populistička i radikalna desnica koju, ideološki blizak pokretu MAGA i Trampu, predstavlja i Navrocki.