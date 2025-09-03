Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su bezbednosne garancije za Ukrajinu spremne i da će ih sutra potvrditi "koalicija voljnih", koja podržava Kijev, na sastanku u Parizu.

"Spremni smo kao Evropljani da ponudimo bezbednosne garancije Ukrajini i ukrajinskom narodu onog dana kada se potpiše mirovni sporazum", naveo je Makron, prenosi Rojters.

Rekao je da je pripremni rad na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu završen.

Makron je bio domaćin ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom u Jelisejskoj palati u Parizu uoči sastanka lidera koalicije voljnih.

Oko 30 lidera učestvovaće na samitu na kom će biti razmotren napredak u diskusijama o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, koje se smatraju neophodnim preduslovom za svaki budući mirovni sporazum, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid, a koji je dostavljen učesnicima.

Koalicija voljnih, koju su okupile Francuska i Velika Britanija, mesecima vodi razgovore kako bi pokušala da definiše planove o tome koje zemlje bi mogle vojno da pomognu Ukrajini da odvrati Rusiju od ponovnog napada na nju kada se postigne konačno primirje.

Kurir.rs/Rojters

