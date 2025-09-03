Slušaj vest

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 je povređeno kada je pala žičara u Lisabonu.

Hitne službe kažu da „ne mogu da potvrde nacionalnost žrtava, ali da je u nesreći poginulo nekoliko stranaca“.

Među poginulima su bili i portugalski državljani.

Kancelarija portugalskog predsednika izdala je saopštenje u kojem izražava „saučešće i solidarnost sa porodicama pogođenim ovom tragedijom“.

Udarili u zgradu

Na licu mesta nalazi se 62 pripadnika hitnih službi i 22 vozila. Portugalski list Observador je izvestio da se sumnja da je pukla sajla duž trase, što je dovelo do gubitka kontrole nad žičarom i udara u obližnju zgradu. Međutim, vlasti u Lisabonu su rekle da je još rano utvrditi tačan uzrok nesreće.

Prema početnim informacijama, najmanje pet putnika je teško povređeno i u teškom je stanju, potvrdio je izvor iz Nacionalnog instituta za hitnu medicinu (INEM). Najmanje sedam povređenih je prevezeno u bolnicu Sao Žoze, dok su ostali zbrinuti u bolnicama Santa Marija i Sao Fransisko Ksavijer.

Transportna kompanija Karis rekla je za CNN Portugal da su njeni timovi na licu mesta i da su „svi resursi aktivirani“ kako bi se izborili sa posledicama nesreće.

„Prioritet je praćenje situacije“, rekao je zvanični izvor, bez navođenja detalja o mogućem uzroku iskliznuća iz šina.

Svedoci opisali užas

Tereza ​​d'Avo, koja je bila na mestu nesreće sa kolegom, ispričala je kako je sve počelo. Prema njenim rečima, prvo je primetila da je donja žičara, koja je skoro bila zaustavljena, „pretrpela mali trzaj“.

„Ljudi unutra su očigledno bili uplašeni, i požurili smo da pomognemo. Ubrzo nakon toga, videli smo da je gornja žičara van kontrole, bez kočnica, i svi smo počeli da trčimo jer smo mislili da će udariti u onu ispod. Ali se okrenula i udarila u zgradu“, rekao je svedok.

Tereza ​​je dodala da su službe hitne pomoći stigle veoma brzo nakon nesreće.

„Policija je bila ovde u roku od pet minuta, a vatrogasno vozilo u roku od deset minuta“, zaključila je.