Slušaj vest

Jedanaestogodišnji Hulijan Guzman je ubijen u nevinoj dečijoj igri koju je igrao sa rođakom tokom porodične zabave, a osumnjičeni je uhapšen  

Naime, dečaci su izašli na ulice svog naselja u Hjustonu kako bi izveli staru šalu: pozvonili na vrata komšije i pobegli pre nego što stignu da otvore vrata. Njih dvojica su uspešno prevarili nekoliko komšija u naselju, a onda su naišli na kuću u ulici Mimbrou neposredno pre 23 časa. 

Nakon što su pozvonili, mladići su pobegli, udaljivši se najmanje 6 metara od kuće pre nego što je stanar kuće izvadio pištolj i krenuo da puca — prvo je zapucao u vazduh, a potom u dečake, prilikom čega je pogodio Hulijana u leđa. Otkriveno je da je u kući tada bio Gonzal Leon mlađi sa suprugom i malom ćerkom. 

- Radili su ono što rade jedanaestogodišnji dečaci, samo su se šalili sa komšijama. Nažalost, to ga je koštalo života - rekao je tužilac.

Kako se dodaje, rođak je vukao smrtno ranjenog dečaka nakon što je upucan. Dečak (11) je završio u bolnici, ali je sutradan preminuo od zadobijenih povreda. 

gonzalo.png
Gonzal Leon Foto: Houston Police Department/AP

Vojni veteran optužen je za ubistvo

Osumnjičeni za pucnjavu, 42-godišnji Leon, je vojni veteran koji je bio raspoređen u Avganistanu, rekao je portparol vojske Kristofer Saridž za Si-En-En.

Leon je bio pešadinac u vojsci od avgusta 2013. do decembra 2016. godine i služio je u Nacionalnoj gardi Teksasa od decembra 2016. do maja 2021. godine, prema Saridžu.

Leon je bio raspoređen u Avganistanu od novembra 2014. do aprila 2015. i napustio je vojsku sa činom specijaliste, rekao je Saridž.

Rekonstrukcija događaja

Dok je Hulijan trčao iz Leonove kuće, nije imao oružje i nije bilo nikakvih naznaka da je bilo šta ukrao, ​​rečeno je na sudu. Uprkos tome, istražitelji veruju da je osumnjičeni dva puta pucao iz pištolja, jednom na "namerni, odmereni način" i pogodio dečaka.

Leon je optužen za Hulijanovo ubistvo u ponedeljak, objavio je grad Hjuston u utorak. Leon se prvi put pojavio na sudu u utorak i pristao da ima advokata koga mu je dodelio sud. U sredu se pojavio u narandžastoj zatvorskoj uniformi pred sudijom Emili DeToto, koja je odredila njegovu kauciju na milion dolara. Leonovi uslovi kaucije uključuju kućni pritvor i elektronski nadzor.

Tokom istrage, Leonova supruga je dala saglasnost policajcima da uđu u kuću. Tamo su pronašli oko 20 komada oružja, uključujući puške tipa AR i pištolje, rekao je Bruer.

Ali advokat odbrane Đanpaolo Mačerola rekao je da je Leon, invalidni veteran vojske, "samo koristio svoje ustavno (pravo) – ono za koje se borio, za svoju zemlju".

Kurir.rs/Si-En-En

Ne propustiteHronikaRODITELJI UBIJENOG ANDREJA IZ NIŠKE BANJE JOŠ UVEK NISU SASLUŠANI: Odbrana majke i oca dečaka ubice povukla JEDAN potez da ovo spreči, dečak ubijen sa 37 UBODA
untitled2.jpg
HronikaSASLUŠANI RODITELJI DEČAKA UBICE IZ NIŠKE BANJE! Otac pokojnog deteta ogorčen: IZBO MI DETE 37 PUTA, A IMA STATUS OŠTEĆENOG?!
untitled2.jpg
HrvatskaMAJA UBIJENA, PA RASKOMADANA! Stravičan zločin: Policija razbijala betonske blokove da je nađe - iz dvorišta iznosili crne kese, mužu stavili lisice
maja.jpg
Hronika"ANĐELE, SINE MOJ JEDINI! NEMA REČI KOJIMA SE MAJKA MOŽE OPROSTITI OD SVOG ČEDA ZAUVEK..." Novine prepune čitulja za ubijenog džudistu Vukašina (foto)
vukašin +++.jpg