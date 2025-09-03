Slušaj vest

U nezapamćenoj tragediji koja se danas desila na čuvenoj uspinjači Elevadora da Glória u Lisabonu, poginulo je najmanje 15 osoba, dok je 18 povređeno.

Petoro povređenih je u teškom stanju, a među 13 lakše povređenih je i jedno dete. Svedoci tragedije opisali su kako je izgledao ovaj šokantan događaj.

"Donja uspinjača se polako spuštala, kao i obično, ali otprilike metar i po pre kraja ostala je bez kočnica i to nas je upozorilo, jer je zatim snažno udario o trotoar i ljudi unutra su počeli da vrište uplašeni", svedoči osoba koja se zadesila na mestu tragedije, javlja Correio.

Pokušavajući da pomogne onima koji su bili u zaustavljenoj uspinjači, primetila je da sa odozgdo dolazi druga uspinjača koja je bila "potpuno van kontrole".

Najveća briga bila je da uspinjača ne stane na ulici koja vodi do trga Rosio.

"Kada sam se osvrnula, videla sam uspinjaču kako pada zbog krivine i udarila je u zgradu, a tu je bio jedan gospodin na trotoaru", dodala je ista svedokinja, koja je potom otišla u susednu zgradu kod Regulatornog tela za komunikacije da pozove hitne službe.