Najmanje 15 osoba je poginulo, a povređeno je 18 osoba, među kojima i jedno dete, kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu iskliznula iz šina i srušila se. Ambasada Srbije u Portugalu još nema informacije o tome da li među nastradalima ima državljana Srbije.

Kako su iz ambasade rekli, trenutno rade na tome da dobiju sve relevantne informacije o nesreći.

Poginulo nekoliko stranaca

- U komunikaciji smo sa svim nadležnim službama u Lisabonu. Još nemamo informacije, ali budući da je reč o atraktivnoj turističkoj destinaciji popularnoj među našim građanima, pokušavamo da dobijemo informacije - kažu za "Blic" u ambasadi.

Hitne službe kažu da "ne mogu potvrditi nacionalnosti žrtava, ali da je u nesreći poginulo nekoliko stranaca".

Među poginulima su i portugalski državljani.

Trodnevna žalost

Portugalska vlada proglasila je dan žalosti na državnom nivou i tri dana žalosti u Lisabonu.

Brigada sudske policije pozvana je da istraži uzrok nesreće na žičari Glorija koja može da primi do 42 putnika i predstavlja znamenitost Lisabona koja je veoma popularna među turistima.

Žičara Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrifikovana je tri decenije kasnije. Žute žičare su ključni deo prevoza u brdovitom Lisabonu, a ova posebna linija duga 275 metara povezuje Trg Restauradores sa slikovitim okrugom Bairo Alto za samo tri minuta.

Iako je koriste i meštani, izuzetno je popularna među turistima, kojih je uvek u velikom broju u portugalskoj prestonici krajem leta.

Poslednje iskliznuće iz dogodilo se zbog ozbiljnog kvara u maju 2018. godine, ali nije bilo prevrtanja niti žrtava. Glorija nije radila mesec dana nakon nesreće.