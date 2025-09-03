Slušaj vest

Meksiko i Sjedinjene Američke Države saopštili su danas da je bliska saradnja vlada dve zemlje doprinela jačanju bezbednosti na granici i smanjenju krijumčarenja fentanila, kao i da je unapredila deljenje obaveštajnih podataka.

U zajedničkom saopštenju izdatom tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija Meksiku navodi se da su dve vlade osnovale radne grupe na visokom nivou za implementaciju međudržavnih sporazuma koje će se redovno sastajati kako bi pratile zajedničke obaveze i akcije preduzete u svojim zemljama, prenosi Rojters.

Rubio se danas sastao sa predsednicom Meksika Klaudijom Šajnbaum sa kojom je razgovarao o akcijama američke administracije protiv ilegalne imigracije, narko-kartela i smanjenja uticaja Kine u Latinskoj Americi.

Rubio, prvi državni sekretar SAD latinoameričkog porekla, boraviće pored Meksika i u Ekvadoru nakon što je američka vojska u utorak napala brod iz Venecuele koji je plovio u Karipskom moru navodno prevozeći narkotike.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaVELIKE AMERIČKE SNAGE NA GRANICI SA MEKSIKOM: U toku je operacija po Trampovom naređenju, tu je 7.600 vojnika! (FOTO/VIDEO)
x EPA Francis Chung Pool copy.jpg
PlanetaAMERIKA GRADI OGRADU NA GRANICI SA MEKSIKOM: U Teksasu planirana izgradnja više od 11 kilometara nove barijere (FOTO)
ograda granica SAD Meksiko.jpg
PlanetaTRAMP NAREDIO VOJSCI DA KRENE KA GRANICI SA MEKSIKOM: Počela izgradnja barijera protiv prelazaka migranata! Moguća i UPOTREBA SILE!
ap-eric-gay.jpg
PlanetaPUCNJAVA NA GRANICI SAD-a I MEKSIKA: Američka granična patrola otvorila vatru na pripadnike kartela, haos u Teksasu!
americka-policija.jpg
PlanetaSAD ŠALJE 1.500 VOJNIKA NA GRANICU SA MEKSIKOM: Amerika gomila trupe, Tramp ozbiljan u svojim namerama!
americka-vojska.jpg
PlanetaDEČAK (9) SAM LUTAO PUTEM, PA SREO ČOVEKA U CRNOM: Nije znao o kome je REČ, a ono što se potom desilo zauvek im je PROMENILO ŽIVOT
shutterstock-318492530.jpg