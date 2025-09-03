Slušaj vest

Meksiko i Sjedinjene Američke Države saopštili su danas da je bliska saradnja vlada dve zemlje doprinela jačanju bezbednosti na granici i smanjenju krijumčarenja fentanila, kao i da je unapredila deljenje obaveštajnih podataka.

U zajedničkom saopštenju izdatom tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija Meksiku navodi se da su dve vlade osnovale radne grupe na visokom nivou za implementaciju međudržavnih sporazuma koje će se redovno sastajati kako bi pratile zajedničke obaveze i akcije preduzete u svojim zemljama, prenosi Rojters.

Rubio se danas sastao sa predsednicom Meksika Klaudijom Šajnbaum sa kojom je razgovarao o akcijama američke administracije protiv ilegalne imigracije, narko-kartela i smanjenja uticaja Kine u Latinskoj Americi.

Rubio, prvi državni sekretar SAD latinoameričkog porekla, boraviće pored Meksika i u Ekvadoru nakon što je američka vojska u utorak napala brod iz Venecuele koji je plovio u Karipskom moru navodno prevozeći narkotike.