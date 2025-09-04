Slušaj vest

Federalni sudija u Bostonu naredio je poništenje odluke administracije predsednika SAD Donalda Trampa o ogromnom smanjenju finansiranja istraživačkih grantova za Univerzitet Harvard za više od 2,6 milijardi dolara.

Okružni federalni sudija Alison Barouz stala je juče na stranu univerziteta, presudivši da su smanjenja nezakonita odmazda zbog odbijanja Harvarda da se povinuje zahtevima Bele kuće u pogledu promene univerzitetskih politika.

Presuda je značajna pobeda Harvarda u borbi sa Trampovom administracijom, koja je pokušala da spreči ovaj prestižni univerzitet da prima strane studente i pretila mu ukidanjem oslobođenja od poreza.

Ako ova odluka opstane, Harvard bi mogao da oživi svoje opsežne istraživačke aktivnosti i stotine projekata koji su izgubili federalno finansiranje.

Tužbom je Harvard optužio Trampovu administraciju za kampanju odmazde nakon što je univerzitet u pismu od 11. aprila odbio niz zahteva federalne radne grupe za borbu protiv antisemitizma.

Zahtevane su sveobuhvatne promene u vezi sa protestima na kampusu, akademicima i prijemom studenata, a pismo je trebalo da se odgovori na vladine optužbe da je univerzitet postao žarište liberalizma i da toleriše antijevrejske akcije na kampusu.

Predsednik Harvarda Alan Garber, obećao je da će se boriti protiv antisemitizma, ali je rekao da nijedna vlada "ne bi trebalo da diktira šta privatni univerziteti mogu da predaju, koga mogu da prime i zapošljavaju, i koje oblasti studija i istraživanja mogu da sprovode".