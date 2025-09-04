Slušaj vest

Velika Britanija i njeni saveznici spremni su da podrže Ukrajinu pre pregovora o okončanju rata, kao i da obezbede konačni mirovni sporazum.

To je za BBC kazao Džon Hili, britanski ministar odbrane, uoči sastanka na visokom nivou "Koalicije voljnih" u Parizu.

Hili je juče bio u Kijevu gde je izveštaču britanskog medijskog servisa rekao da će ukrajinski saveznici "pomoći da nebo, mora i kopno budu bezbedni" kada se postigne mirovni sporazum.

Malo pre ove Hilijeva izjave ruski predsednik Vladimir Putin je sa kineske vojne parade, kojoj je prisustvovao u Pekingu, izneo prkosnu poruku, najavljujući nastavak opšte invazije na Ukrajinu koju je pokrenuo u februaru 2022.

Hili je ocenio da u Putinovim rečima ima preteranog hvalisanja i insistirao na tome da se Rusija nalazi pod pritiskom.

Britanski ministar odbrane je takođe pohvalio američkog predsednika Donalda Trampa za koga je rekao da je "uveo Putina u pregovore" i "nije zatvorio nijednu opciju", uprkos široko rasprostranjenim kritikama toplog dočeka koji je šef Bele kuće priredio ruskom lideru prošlog meseca na Aljasci.

Putin prvo pričao o "svetlu na kraju tunela", pa pretio

Kada je u sredu upitan da li bi rat u Ukrajini mogao uskoro da se završi, Putin je rekao da "postoji izvesno svetlo na kraju tunela", ali i zapretio.

- Čini mi se da ako prevlada zdrav razum, biće moguće dogovoriti se o prihvatljivom rešenju za okončanje ovog sukoba. Ako ne, onda ćemo sve naše zadatke morati da rešimo vojnim sredstvima - poručio je Putin.

Što se tiče susreta s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je po oceni BBC u Pekingu ismejao tu samu ideju, iako je Tramp nakon samita na Aljasci rekao da je šef Kremlja spreman za sastanak.

- Nikada nisam isključio mogućnost takvog sastanka. Ali, ima li svrhe? Da vidimo - kazao je Putin.

On je naveo Zelenski uvek može da dođe u Moskvu da ga vidi, što su ukrajinske vlasti odmah ocenile kao "svesno neprihvatljivu" ideju.

Prošle nedelje je francuski predsednik Emanuel Makron poručio da Putin "zavlači" Trampa.

Ali, Hili je naglasio da američki predsednik "nije isključio nikakve dalje akcije, uključujući ekonomske mere, kako bi se izvršio veći pritisak na Putina".

- Mi u "Koaliciji voljnih", nacije poput Velike Britanije, spremni smo da izvršimo dodatni ekonomski pritisak na Putina. Spremni smo da pružimo dodatnu pomoć Ukrajini kako bi mogli da nastave borbu - poručio je Hili.

Makron danas će biti domaćin sastanka "Koalicije voljnih", grupe saveznika Ukrajine, posvećenog načina sprovođenja bilo kakvog mirovnog sporazuma.

"Koalicija voljnih" spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini

Izvor u Jelisejskoj palati rekao je da je ta grupa sada spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i samo čekaju potvrdu SAD da će delovati kao krajnja zaštita.

Predloženi sporazum uključuje nastavak obuke i snabdevanja ukrajinske vojske.

Kijev post navodi da se Bela kuća sprema za telefonski razgovor od kojeg mnogo toga zavisi danas sa koalicijom evropskih lidera i Zelenskim.

