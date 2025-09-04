Slušaj vest

Rusija je danas ocenila da bi bezbednosne garancije koje je Kijev tražio kao deo rešavanja sukoba u Ukrajini predstavljale "opasnost po evropski kontinent".

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, ponovila je da Moskva smatra "apsolutno neprihvatljivim" bezbednosne garancije koje je tražio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

- Ovo nisu bezbednosne garancije za Ukrajinu, to su garancije opasnosti po evropski kontinent - rekla je Zaharova novinarima na ekonomskoj konferenciji u Vladivostoku, na Dalekom istoku Rusije.

Ona je rekla i da Rusija odbija da razgovara o bilo kakvoj "stranoj intervenciji" u Ukrajini.

- Rusija nema nameru da razgovara o stranoj intervenciji u Ukrajini, koja bi bila fundamentalno neprihvatljiva i potkopala bi bilo koji oblik bezbednosti, u bilo kom obliku ili formatu - rekla je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova.

Danas će biti održan sastanaka Koalicije voljnih, koja okuplja oko 30 zemalja, uglavnom evropskih, spremnih da pruže podršku ukrajinskoj vojsci, ili čak da rasporede vojnike u Ukrajini kada se postigne prekid vatre.

Francuski predsednik Emanuel Makron, Zelenski i drugi evropski lideri imaće potom telefonski razgovor s američkim predsednikom Donaldom Trampom posle samita "Koalicije voljnih" o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Kako je nedavno saopštilo ukrajinsko predsedništvo, razgovori kojima će kopredsedavati Makron i britanski premijer Kir Starmer, fokusiraće se na bezbednosne garancije za Ukrajinu.

