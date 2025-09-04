Slušaj vest

Autor: Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije

Prilozi objavljeni u rubrici „Kolumne” odražavaju stavove autora, ne uvek i stavove KMG-a

Kina je vojnom paradom obeležila svoju pobedu u Drugom svetskom ratu, pre svega nad tadašnjim Japanom, azijskim članom Hitlerove koalicije, tzv. sila Osovine.

Imao sam tu čast da prisustvujem obeležavanju 70. Godišnjice pobede Kine u tom, Drugom svetskom ratu, na vojnoj paradi, istog datuma, pre deset godina. Kina je i tada svečano obeležila svoju pobedu o kojoj nije mnogo govorila, uprkos milionima (neki kažu 35 miliona) podnetih žrtava.

Bio sam i ambasador u Japanu, kao prvi predstavnik Srbije, posle odvajanja Crne Gore iz tadašnje Jugoslavije, u vreme kada je Kinu predstavljao Vang Ji, (kineski ambasador u Tokiju od 2004. do 2007.) tadašnji diplomata od karijere, sadašnji vrlo uspešni ministar inostranih poslova.

Istina je da je Kina imala nezamenjivu ulogu u pobedi u Drugom svetskom ratu. O tome sam mnogo razmišljao i pre deset godina i sada. Evrocentrizam je uticao i na našu istoriju i time, na sadašnjost i budućnost. A, umnogome je različito to što se stvarno dešavalo na evroazijskom kontinentu i u onome što je naš utisak. Utisak je planski i sporo, ali stabilno i postojano stvaran, pre svega u Holivudu. Filmovi (nezna ili meka moć - "soft power", kako bi je nazvao Džozef Naj) i to američki, učinili su svoje. A najviše ljudi je stradalo u bivšem SSSR i Kini (Rusa i Kineza). I to tek sada saznajemo, zahvaljujući onome što nazivamo istitinitim događajima i njihovom razotkrivanju kao što zaslužuju.

Današnja kineska vojna parada, na koju je kineski predsednik, Si Đinping, pozvao mnogo gostiju, uključujući predsednika Srbije, Aleksandra Vučića i mnoge svetske lidere, predstavlja na najbolji način kineski doprinos u borbi protiv sila Osovine u Drugom svetskom ratu. Time Kina šalje i aktuelnu poruku mnogim zemljama današnjice. Naročito evropskim, ali i ponekoj azijskoj. Mnogo toga je Kina na paradi prikazala, a, mogu misliti, koliko nije! Dovoljno je i to što jeste. Mnogi na Zapadu će sada shvatiti da je Kina stara civilizacija, koja neprekidno traje hiljadama godina. I koja ne zaboravlja poniženja.Što bi rekao u svojoj knjizi o Kini, Henri Kisindžer, zemlja, koja nema legendu o svom nastanku i po tome je jedinstvena. Gradila je zidine oko svoje carevine (kažu da je i danas jedino kineski zid kao tvorevina ljudi jedino vidljiv iz kosmosa) samo da ne bi neki "varvari" ukaljali njeno carstvo! Pa i kad su ušli, brzo su se utopili u kinesku civilizaciju! To su činjenice.

Danas je Kina najveći ulagač u srpsku privredu. To je odavno osetio i tadašnji predsednik Srbije, Tomislav Nikolić! Zato je još 2013. bio u poseti predsedniku Kine, Si Đinpingu. Zato Srbija i danas ima Savet za Rusiju i Kinu, kao nijedna zemlja sveta. Zato nije čudno da je Kina država sa najviše ulaganja u moju zemlju Srbiju.

Drago mi je da je predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, takodje bio u Pekingu na vojnoj paradi, po pozivu predsednika Sija. Biće u Kini četiri dana, kad se uračuna njegovo učešće i na samitu Sangajske Organizacije za saradnju (na sastanku u Šangaju bio je i turski predsednik, Redžep Tajip Erdogan, "druge vojske u NATO-u", po mnogima). Pored lidera današnjice, kao što sam već napomenuo, kojih je bilo preko dvadeset, a koje je pozvao da učestvuju predsednik Kine i Generalni sekretar njene Komunisticke partije, Si Đinping (uključujući lidera DNRK, Kim Djong Una, čiji je deda, Kim Il Sung bio još 1959. god. na obeležavanju kineske vojne parade u vreme dok je Mao Cedung bio predsednik Kine, premijera Slovačke, Roberta Fica, i mnogih drugih). Baš prava prilika da se obelodani ono što je mnogima nepoznato.

Kineska medijska grupa

Ne propustitePlanetaSi Đinping održao govor na okupljanju povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u ratu
KMG Kineska medijska grupa Kina Plus
PlanetaMinistarka Sara Pavkov: Srbija i Kina su "čelični prijatelji", dijalog je ključ globalne bezbednosti
KMG Kineska medijska grupa Kina plus
PlanetaSi Đinping održao govor na 25. sastanku Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS)
xi.jpg
PlanetaGovor Si Đinpinga na svečanom banketu dobrodošlice učesnicima Samita ŠOS-a
0831slika.jpg