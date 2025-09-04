Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas jemenskim pobunjenicima Hutima, nakon što je vojska saopštila da je još jedna raketa lansirana ka Izraelu.

- Huti su ponovo ispalili rakete na Izrael - napisao je Kac na društvenoj mreži X i zapretio pobunjenicima sa "deset pošasti", aludirajući na deset biblijskih nevolja koje je bog poslao na Egipat.

Izrael Kac Foto: EPA Abir Sultan, EPA Atef Safadi

Izraelska vojska je jutros saopštila da je raketa koju su ispalili Huti pala na otvoreno područje van izraelske teritorije.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Pobunjenici nisu komentarisali objavu izraelskog ministra.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Huti su se u subotu zakleli da će osvetiti svog premijera, ubijenog zajedno sa drugim ministrima u izraelskom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena koji je pod kontrolom pobunjenika.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

