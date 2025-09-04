Izrael preti Hutima nakon novog napada, raketa pobunjenika lansirana iz Jemena, ministar odbrane Kac pomenuo da će ih snaći biblijskih "deset pošasti"
NOVI NAPAD
IZRAEL PRETI HUTIMA STRAŠNOM KAZNOM IZ BIBLIJE! Pobunjenici iz Jemena opet lansirali raketu, Kac im najavio dolazak "deset pošasti" (FOTO)
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas jemenskim pobunjenicima Hutima, nakon što je vojska saopštila da je još jedna raketa lansirana ka Izraelu.
- Huti su ponovo ispalili rakete na Izrael - napisao je Kac na društvenoj mreži X i zapretio pobunjenicima sa "deset pošasti", aludirajući na deset biblijskih nevolja koje je bog poslao na Egipat.
Izraelska vojska je jutros saopštila da je raketa koju su ispalili Huti pala na otvoreno područje van izraelske teritorije.
Pobunjenici nisu komentarisali objavu izraelskog ministra.
Huti su se u subotu zakleli da će osvetiti svog premijera, ubijenog zajedno sa drugim ministrima u izraelskom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena koji je pod kontrolom pobunjenika.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
