RASTE BROJ MRTVIH U LISABONU NAKON ISKAKANJA ŽIČARE IZ ŠINA! Portugalske vlasti objavile crne vesti, među stradalima i strani državljani (FOTO, VIDEO)
Broj stradalih u iskakanju žičare iz šina u portugalskoj prestonici Lisabonu porastao je danas na 17 osoba.
Skaj njuz prenosi da su to objavile portugalske hitne službe.
Sinoć je prvobitno objavljeno da je 15 osoba poginulo i 23 povređeno u delu Lisabonu koji je omiljen među turistima.
Jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, iskočila je juče iz šina i smrskana je od udarca o obližnju zgradu.
Među poginulima ima stranih državljana, ali još nije saopštena njihova nacionalnost.
Ambasada Srbije u Portugalu saopštila je da u ovom trenutku nema podataka da su srpski državljani među povređenima ili poginulima.
RTS prenosi da je iz ambasade saopšteno da su tokom noći bili u kontaktu sa bolnicama, MUP i Ministarstvom inostranih poslova Portugala, kao i da će nastaviti da prate situaciju i da bude na vezi sa institucijama u slučaju potrebe za bilo kakvom vrstom asistencije za građane Srbije.
Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina.
Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.
Nesreća se dogodila oko 18:05 u sredu u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.
U spasavanju je učestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila.
Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.
Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.
Na fotografijama i snimcima vidi se prevrnut i potpun smrskan žuti vagon.
Vide se i ljudi koji beže niz strmu ulicu dok kulja dim.
(Kurir.rs/Sky News/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)