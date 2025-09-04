NESREĆA SE DESILA U DELU GRADA OMILJENOM MEĐU TURISTIMA

Broj stradalih u iskakanju žičare iz šina u portugalskoj prestonici Lisabonu porastao je danas na 17 osoba.

Skaj njuz prenosi da su to objavile portugalske hitne službe.

Sinoć je prvobitno objavljeno da je 15 osoba poginulo i 23 povređeno u delu Lisabonu koji je omiljen među turistima.

Jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, iskočila je juče iz šina i smrskana je od udarca o obližnju zgradu.

Među poginulima ima stranih državljana, ali još nije saopštena njihova nacionalnost.

Ambasada Srbije u Portugalu saopštila je da u ovom trenutku nema podataka da su srpski državljani među povređenima ili poginulima.

RTS prenosi da je iz ambasade saopšteno da su tokom noći bili u kontaktu sa bolnicama, MUP i Ministarstvom inostranih poslova Portugala, kao i da će nastaviti da prate situaciju i da bude na vezi sa institucijama u slučaju potrebe za bilo kakvom vrstom asistencije za građane Srbije.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina.

Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

Nesreća se dogodila oko 18:05 u sredu u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila.

Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

Na fotografijama i snimcima vidi se prevrnut i potpun smrskan žuti vagon.