AVION ŠPANSKOG PREMIJERA IMAO PROBLEM TOKOM LETA, NIJE STIGAO NA SAMIT O UKRAJINI! Novi incident sa letelicom zvaničnika iz EU nakon onog sa Fon der Lajen
Španski premijer Pedro Sančez prisustvuje današnjem samitu "Koalicije voljnih", grupe zemalja saveznika Ukrajine, virtuelno putem video linka nakon što ga je tehnički problem na avionu sprečio da prisustvuje lično sastanku u Francuskoj.
Skaj njuz javlja da je Sančez bio već u vazduhu kada ga je problem sa avionom primorao da se vrati u Madrid.
To je izjavio portparol kabineta predsednika vlade Španije.
Britanska agencija navodi da se ovo dešava nakon što je avionu šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen ometan GPS signal, što je prema prvim navodima Fajnenšel tajmsa izvršila Rusija, ali nema naznaka da je to povezano sa današnjim Sančezovim problemom.
EU i Bugarska u koju je Fon der Lajen sletela u nedelju nakon problema sa letelicom su okrivili Moskvu i nazvali incident "očiglednim ometanjem".
U ponedeljak je servis za praćenje letova Flajtradar24 objavio da GPS signal nikada nije prekinut i da je kašnjenje sletanja bilo samo devet minuta.
"Koalicija voljnih" sastaje se danas u Parizu uz kopredsedavanje francuskog predednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera.
Izvor BBC u Jelisejskoj palati rekao je da je ta grupa sada spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i samo čekaju potvrdu SAD da će delovati kao krajnja zaštita, zbog čega će nakon samita telefonom razgovarati s američkim predsednikom Donaldom Trampom.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)