Slušaj vest

Španski premijer Pedro Sančez prisustvuje današnjem samitu "Koalicije voljnih", grupe zemalja saveznika Ukrajine, virtuelno putem video linka nakon što ga je tehnički problem na avionu sprečio da prisustvuje lično sastanku u Francuskoj.

Skaj njuz javlja da je Sančez bio već u vazduhu kada ga je problem sa avionom primorao da se vrati u Madrid.

To je izjavio portparol kabineta predsednika vlade Španije.

Pedro Sančez Foto: EPA-EFE/Chema Moya

Britanska agencija navodi da se ovo dešava nakon što je avionu šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen ometan GPS signal, što je prema prvim navodima Fajnenšel tajmsa izvršila Rusija, ali nema naznaka da je to povezano sa današnjim Sančezovim problemom.

1/6 Vidi galeriju Si Đinping i Pedro Sančez Foto: AP Andres Martinez Casares

EU i Bugarska u koju je Fon der Lajen sletela u nedelju nakon problema sa letelicom su okrivili Moskvu i nazvali incident "očiglednim ometanjem".

Foto: Shutterstock, AP/Mindaugas Kulbis

U ponedeljak je servis za praćenje letova Flajtradar24 objavio da GPS signal nikada nije prekinut i da je kašnjenje sletanja bilo samo devet minuta.

1/9 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

"Koalicija voljnih" sastaje se danas u Parizu uz kopredsedavanje francuskog predednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera.

1/10 Vidi galeriju Britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc Foto: EPA Ludovic Marin Pool

Izvor BBC u Jelisejskoj palati rekao je da je ta grupa sada spremna da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i samo čekaju potvrdu SAD da će delovati kao krajnja zaštita, zbog čega će nakon samita telefonom razgovarati s američkim predsednikom Donaldom Trampom.