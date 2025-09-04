Merc je u maju poručio da „sa četvorodnevnom radnom nedeljom neće sačuvati blagostanje“

Demohrišćani i socijaldemokrate na vlasti su u Nemačkoj od maja, a već sada su gotovo isto tako nepopularni, kao i njihovi prethodnici, jer 75 odsto Nemaca nije zadovoljno radom vlade, pokazuju rezultati novog istraživanja javnog mnjenja, piše danas Dojče vele (DW).

Sporovi oko budžeta i nejedinstvo oko finansiranja socijalnih davanja i klimatskih projekata oborili su u novembru 2024. godine vladu koju si činili socijaldemokrate (SPD), Zeleni i liberali (FDP), dok predsednik CDU Fridrih Merc, tada lider opozicije u nemačkom Bundestagu, nije propuštao priliku da koaliciju kritikuje zbog njenih svađa.

Govorio je o "krizi vlade" koja podriva poverenje građana u politiku, a manje od godinu dana kasnije, Merc je kancelar i njegova koalicija konzervativaca iz CDU/CSU i socijaldemokrata svađa se na sličan način o budžetskim deficitima i socijalnoj politici.

Nemačka više ne može ekonomski da priušti svoju socijalnu državu, dodaje Merc.

Odnosima u vladajućoj koaliciji nije zadovoljno 77 odsto Nemaca.

To pokazuje aktuelno istraživanje javnog mnjenja Dojčlandtrend, koje je 1. i 2. septembra za javni servis ARD sproveo institut infratest-dimap na uzorku od 1.342 ispitanika.

Građani su veoma malo zadovoljni i radom vlade, jer 75 odsto ispitanika dodaje da im se ne dopada to što radi vlast.

Izuzetak su pristalice stranaka CDU/CSU, pa je 57 odsto njih zadovoljno je radom aktuelne vlade, dok je među biračima SPD zadovoljnih samo 25 odsto.

To se može objasniti time da je vlada do sada privukla pažnju prvenstveno svojim oštrijim kursom u migracionoj politici i olakšicama za privredu, a to su pitanja koja su posebno važna za glasače CDU/CSU.

Oštrije sankcije za primaoce građanskog dohotka u slučaju višestrukog nepoštovanja obaveza pozdravilo bi 80 odsto ispitanih, dok bi "velike simpatije" postojale i za povećanje poreza na visoke prihode i veća nasledstva.

Povećanje starosne granice za penzionisanje na 70 godina odbacuje 84 odsto ispitanika, prenosi DW.