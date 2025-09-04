"LJUDI SU VRIŠTALI", AUTOBUS NALETEO NA PEŠAKE! Nesreća u centru Londona, dizel se prolio, policija zabranila pušenje u strahu od eksplozije (FOTO, VIDEO)
Autobus je jutros udario pešake u prometnoj londonskoj ulici pri čemu je ukupno 17 ljudi povređeno, a većina njih je prebačena u bolnicu.
Skaj njuz prenosi navode policije da je vozač autobusa na liniji 24 među povređenima nakon sudara u ulici Viktorija, blizu istoimene metro stanice Viktorija.
- Odmah su zbrinute dve osobe, dok je 15 prebačeno u bolnicu i ostaju tamo. To uključuje i vozača autobusa. Nije bilo prijavljenih povreda opasnih po život - piše u saopštenju londonske policije.
Na mesto sudara pozvan je niz vozila policije, Hitne pomoći i vatrogasaca, a među povređenima su i putnici u autobusu.
Policija je zatvorila ulicu, a sva vozila su preusmerena sa tog područja.
Snimci sa mesta nesreće prikazuju prednji deo autobusa sa vidljivim oštećenjima i razbijenim vetrobranskim staklom.
Emit Šuker (47) rekao novinskoj agenciji PA da je autobus dolazio iz pravca Vestminstera.
- U autobusu je bilo 15-16 osoba. Ljudi su vrištali, bilo je strašno - naveo je on
Trag dizela koji je tekao niz ulicu Alington primorao je policiju da zabrani pušenje u tom području zbog straha od incidenta.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)