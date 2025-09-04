"IMAĆU NOGU MANJE, NIJE VAŽNO" Ruski vojnici prvi put pričaju za BBC o ratu, onda nailazi penzioner Viktor, veliki obožavalac Putina
Na klizalištu u Vladivostoku, na dalekom istoku Rusije, 30-godišnji Dmitrije Afanasjev trenira sa saigračima iz Sojuza, lokalnog paraolimpijskog hokejaškog tima.
Ovako počinje reportaža iz Vladivostoka Stiva Rozenberga, urednika BBC u Rusiji i Bena Tavenera, novinara moskovskog biroa britanskog medijskog servisa.
Tavener je na društvenoj mreži X napisao da je ovo bio prvi put da je BBC intervjuisao Ruse koji su ratovali u Ukrajini.
Reportažu prenosimo u celini.
Igrači su skinuli proteze i sede u specijalno napravljenim sankama.
Koriste hokejaške štapove da bi se kretali po klizalištu.
Dmitrije se nada da će jednog dana postati paraolimpijski šampion u hokeju na ledu.
Da se taj san ostvari neće biti toliko lako.
Ruskim timovima je bilo zabranjeno učešće na poslednjim Paraolimpijskim igrama zbog rata u Ukrajini.
I kao i svi njegovi saigrači, i Dmitrije je bio na prvoj liniji fronta.
„Projektil je leteo prema meni.
„Pao sam na zemlju i osetio sam kao da mi noga gori.
„Pogledao sam dole i video da je više nemam.
„Podvezao sam ostatak noge, a momci su me izvukli odatle", priseća se on dok se borio u Ukrajini.
„Moja žena je hirurg.
„Poslao sam joj sliku noge, a ona je odgovorila: 'Verovatno će je odseći.' U redu, odgovorio sam joj. Imaću nogu manje, nije važno."
Vladivostok oid Ukrajine udaljen skoro koliko i od Moskve
Lučki grad Vladivostok udaljen je vazdušnom linijom više od 6.400 kilometara od Ukrajine i nešto manje od toga od Moskve, ruske prestonice.
Nalazi se u Aziji.
Granica sa Severnom Korejom je 128 kilometara od Vladivostoka, a Kina je udaljena samo 56 kilometara.
Ipak, posledice dalekog rata u Evropi su više nego vidljive.
Na groblju na brdu, sa pogledom na grad, vide se redovi svežih grobova ruskih vojnika poginulih u Ukrajini.
Pored svake rake su pravoslavni hrišćanski krstovi, i vijore se vojne zastave i ruske trobojke.
Na drugom delu groblja nalazi se spomenik „herojima Specijalne vojne operacije", kako Kremlj zvanično naziva rat u Ukrajini.
Tu je još grobova i statua naoružanog ruskog vojnika.
„Vojnici žive večno", ispisano je na njemu.
Po naređenju predsednika Vladimira Putina, ruske trupe su prešle granicu sa Ukrajinom u februaru 2022. godine.
Na ovu invaziju u zapadnom svetu se gleda kao na pokušaj Kremlja da vrati Ukrajinu pod kontrolu Moskve.
Više od tri i po godine kasnije, rat nastavlja da bukti.
U emisijama me često pitaju: šta ruski narod misli o ratu u Ukrajini, o sukobu sa Zapadom i o predsedniku Putinu?
To je teško odgovoriti.
Na kraju krajeva, Rusija je ogromna i raznolika.
Najveća zemlja na svetu prostire se na dva kontinenta i 11 vremenskih zona.
Drugi delovi zemlje, poput Primorskog kraja gde se sada nalazim, daleko su od borbi.
Vladivostok je administrativni centar.
"Nadali smo se da će susret Trampa i Putina nešto da promeni, ali nije"
Ovo je moje najdalje putovanje unutar Rusije od početka rata, a to je prilika da se proceni raspoloženje u drugom delu zemlje.
„Naravno da smo zabrinuti.
„Ovo traje već godinama i želimo da se što pre završi.
„Nadali smo se da će susret (Trampa i Putina) na Aljasci nešto da promeni, ali nije", kaže mi Svetlana u parku u Vladivostoku kada razgovaramo o ratu u Ukrajini.
„Ljudi su ljudi, bez obzira da li su Britanci ili Amerikanci, Japanci ili Ukrajinci.
„Ne znam odakle potiče sva ta mržnja", dodaje ona.
Ćaskam i sa Iljom, koji tvrdi da rat u Ukrajini nije mnogo promenio njegov život u Rusiji.
„Još možete da zaradite i da se snađete ovde.
„Životni standard ne raste, ali ni ne pada.
„Ipak, nadamo se da će se odnosi sa drugim zemljama poboljšati i da ćemo se ponovo integrisati u globalni prostor", kaže Ilja.
U centru Vladivostoka zastajem da poslušam bend kako svira u pešačkoj zoni.
Nisam sam.
Grupa ljudi se okupila da uživa u improvizovanom rok koncertu.
U pauzi, razgovaram sa pevačem, mladim lokalnim muzičarem koji sebe naziva Džoni London.
„Da li ljudi mnogo pričaju o tome šta se dešava u Ukrajini?", pitam.
„Ljudi mojih godina obično ne razgovaraju o tome.
„Usudio bih se da kažem i da nikada ni ne pričamo o tome", kaže on.
„Zašto?", pitam.
„Ne možemo ništa da uradimo povodom toga, to je van naše kontrole, van našeg uticaja.
„Nadam se da će se za par godina vratiti u normalu", odgovara mladić.
„A šta je normalno?", pitam dalje.
„Da nema rata, pretpostavljam. To bi bilo lepo", kaže on.
Ruski penzioner koji zna da je Bajden pokrao izbore
Dok završavam razgovor razgovor sa Džonijem, prilazi mi penzioner po imenu Viktor.
Prepoznao me je.
Video me je na televiziji prošle godine na konferenciji za novinare sa Vladimirom Putinom.
„Postavili ste Putinu pitanje, zar ne?
„Vi ste sa BBC-ja", kaže Viktor.
Viktor je veliki obožavalac.
Ne BBC-ja, već predsednika Putina.
Kritikuje moje „provokativno pitanje" upućeno lideru Kremlja o ratu u Ukrajini, brani ruski politički sistem i osuđuje administraciju Džozefa Bajdena zbog predsedničkih izbora u Americi 2016. godine.
„Pomoću glasačkih listića poslatih poštom, Bajden je praktično pokrao izbore od Trampa", kaže Viktor.
„To je ono što Tramp kaže", kažem.
„I Putin to kaže“, odgovara Viktor.
„To što Putin to kaže ne znači da je to činjenica", rekao sam.
„Tačno, ali je to ono što naši ljudi misle", priznaje Viktor.
Viktor takođe smatra i da Zapad gubi moć i uticaj.
„Pogledajte šta se dešava.
„Ove nedelje u Kini su se sastali lideri Kine, Indije i Rusije sastali, kao i mnogih drugih zemalja, ali nije bilo Trampa, ni Britanije, ni Nemačke, ni Francuske.
„Samo Indija i Kina imaju tri milijarde stanovnika", kaže Viktor.
Na povratku iz Kine, Vladimir Putin svraća u Vladivostok.
Ukoliko budem imao priliku da postavim predsedniku još jedno pitanje, Viktor predlaže da bude o „novom svetskom poretku".
Grad se priprema za Putinovu posetu i učešće na Istočnom ekonomskom forumu.
Pored puta koji vodi do mesta održavanja, primećujem veliki mural.
Putinov mural s amurskim tigrom
Ulični umetnik Filip Dulmačenko je koristio 1.800 limenki aerosol boje kako bi naslikao Vladimira Putina u vojnoj uniformi kako grli sibirskog tigra.
„Amurski tigar je oduvek bio simbol divljih životinja, a Vladimir Putin je simbol Rusije", kaže Filip.
Ranije je, kao tinejdžer, imao problema sa policijom zbog umetnosti koju stvara.
Ali su vlasti odobrile Putinov mural.
Uz sliku, umetnik je sprejom napisao kratku rečenicu - frazu za koju Filip kaže da jednostavno govori o izlasku sunca na Dalekom istoku.
Međutim, u kombinaciji sa slikama tigra i predsednika koji veruje da obnavlja moć Rusije reči kao da dobijaju dublje značenje:
„Zora počinje ovde."
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)