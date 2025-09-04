Slušaj vest

Evropski lideri koji podržavaju Ukrajinu u okviru "Koalicije voljnih" započeli su razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, saopštila je Jelisejska palata.

Tema razgovora je poziv na dodatne sankcije SAD protiv Rusije i doprinos svake od njih budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, prenosi "Figaro".

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Više od 30 lidera "Koalicije voljnih" održali su prethodno sastanak u Jelisejskoj palati u Parizu, kojim je predsedavao francuski predsednik Emanuel Makron zajedno sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Ranije su francuski mediji objavili da će se specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof, koji je ranije napustio Jelisejsku palatu, uključiti u poziv.

Sastanak nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona u Berlinu Foto: CHRISTIAN MANG / POOL/GETTY IMAGES POOL

On je u međuvremenu održao odvojeni sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Le Figaro/Preneo: V.M.)

