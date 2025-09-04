Slušaj vest

U berlinskom kvartu Veding u četvrtak oko podneva BMWje udario u grupu ljudi, saznaje BILD.

BMW udario u grupu dece u Berlinu. Povređeno je troje dece, a teško je povređena i vaspitačica. Foto: Annette Riedl / AFP / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Nesreća se dogodila oko 13:10 časova u Zesenštrase, na uglu sa Donageštelom. Prema prvim informacijama, BMW je skrećući udario u grupu dece (7 do 8 godina) koja su bila na trotoaru.

Od 15 dece, troje je lakše povređeno, navodi BILD. Oni su prebačeni u obližnju bolnicu Virhov.

Jedna vaspitačica je, prema prvim saznanjima, teško povređena. I ona je prevezena u bolnicu. Vozač BMW-a nije povređen. Na fotografijama se vidi kako naslonjen na svoje vozilo razgovara sa policijom. Na automobilu je oštećen levi prednji far.

Vozač je uhapšen, potvrdio je portparol policije Florian Nat. Postoji sumnja da je bio pod dejstvom opojnih supstanci. Policija ne polazi od toga da je u pitanju bila namerna radnja.

(Kurir.rs/Bild/Preneo: V.M.)

