U berlinskom kvartu Veding u četvrtak oko podneva BMWje udario u grupu ljudi, saznaje BILD.

BMW udario u grupu dece u Berlinu. Povređeno je troje dece, a teško je povređena i vaspitačica.

Nesreća se dogodila oko 13:10 časova u Zesenštrase, na uglu sa Donageštelom. Prema prvim informacijama, BMW je skrećući udario u grupu dece (7 do 8 godina) koja su bila na trotoaru.

Od 15 dece, troje je lakše povređeno, navodi BILD. Oni su prebačeni u obližnju bolnicu Virhov.

Jedna vaspitačica je, prema prvim saznanjima, teško povređena. I ona je prevezena u bolnicu. Vozač BMW-a nije povređen. Na fotografijama se vidi kako naslonjen na svoje vozilo razgovara sa policijom. Na automobilu je oštećen levi prednji far.