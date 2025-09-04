Slušaj vest

Italijanski tinejdžer koji je 2006. godine umro od leukemije postaće prvi katolički svetac milenijumske generacije u nedelju, na obredu kanonizacije koji će voditi papa LavXIV na Trgu svetog Petra, a očekuje se da će tome prisustvovati desetine hiljada vernika.

Karlo Akutis, koji je preminuo u 15. godini, bio je poznat po korišćenju svojih računarskih veština za širenje svesti o katoličkoj veri. Njegova priča privukla je veliku pažnju katoličke omladine, a sada će biti uzdignut na istu ravan kao Majka Tereza i Franjo Asiški.

Nedeljni obred prvobitno je bio zakazan za april, ali je odložen nakon smrti pape Franje. Lav XIV, izabran u maju da zameni Franju, sada će prvi put voditi ovakav događaj.

Lav će takođe kanonizovati Pjera Đorđa Frasatija, mladog Italijana koji je bio poznat po pomaganju onima potrebitima i koji je umro od dečje paralize 1920-ih.

1/9 Vidi galeriju Karlo Akutis postaje svetac Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Chris Warde-Jones / News Licensing / Profimedia

"Karlo je bio obično dete poput drugih" Akutisova majka, Antonija Salcano, ranije ove godine izjavila je za Rojters da je suština sinovljeve privlačnosti katoličkoj omladini u tome što je živeo kao i drugi tinejdžeri tokom 2000-ih.

- Karlo je bio obično dete poput drugih. Igrao se, imao prijatelje i išao u školu. Ali njegova izvanredna osobina bila je to što je otvorio vrata svog srca Isusu i stavio Isusa na prvo mesto u svom životu - rekla je.

- Koristio je ovu veštinu da širi dobru vest, jevanđelje - dodala je.

- Želeo je da pomogne ljudima da imaju više vere, da shvate da postoji zagrobni život, da smo hodočasnici na ovom svetu.

Proglašenje svetim znači da Crkva veruje da je osoba živela svetim životom i da je sada u raju sa Bogom.

Telo premešteno u Asizi, vernici ga obilaze

Među ostalim svecima koji su umrli mladi bila je i Tereza iz Lizjea, koja je preminula sa 24 godine 1897. i bila poznata po propovedanju "malog puta" milosrđa, kao i Alojzije Gonzaga, koji je umro sa 23 godine 1591, nakon što se brinuo o žrtvama epidemije u Rimu.

Kako je Akutis napredovao na zvaničnom putu Crkve ka svetosti, njegovo telo je premešteno u crkvu u brdovitom gradu Asiziju u centralnoj Italiji, odakle je bio rodom i svetac Franjo, u skladu sa Akutisovim poslednjim željama.