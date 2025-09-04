Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramprazgovarao je telefonom sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima 4. septembra, nekoliko sati nakon samita "Koalicije voljnih" u Parizu, gde su zvaničnici razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Na konferenciji za štampu posle razgovora, francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da je 26 zemalja spremno da pošalje trupe ili da pruži drugu vrstu podrške Ukrajini u okviru bezbednosnih garancija, piše Kijev independent.

Učešće SAD u okviru toga, čiji je cilj da zaštiti Ukrajinu od buduće ruske agresije u slučaju primirja ili mirovnog sporazuma, biće određeno u narednim nedeljama, rekao je Makron.

Makron je dodao da će SAD i Evropa uvesti dodatne sankcije Rusiji ako ona nastavi da odbija učešće u mirovnom procesu. Pomenuo je ranije razmatranu ideju o sastanku Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i šire razgovore u koje bi bili uključeni SAD i Evropa.

Poziv se dogodio dok evropske prestonice nastoje da finalizuju bezbednosne garancije. Zelenski je zahtevao obavezujuće sporazume, upozoravajući da bi Moskva bez njih mogla da se pregrupiše i ponovo napadne.

Jelisejska palata je ranije saopštila da je samit u Parizu procenio napredak po pitanju bezbednosnih garancija i razmotrio odbijanje Rusije da prihvati ili prekid vatre ili mirovni sporazum.

Prema "Evropskoj pravdi", specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof takođe je prisustvovao pregovorima, a iz Jelisejske palate izašao je oko 45 minuta od početka konferencije.

Makron je u avgustu rekao da garancije neće podrazumevati članstvo u NATO, već će se oslanjati na snažnu ukrajinsku vojsku potpomognutu obavezama "koalicije voljnih", koja uključuje više od 30 zemalja.

Sastanak je usledio posle razgovora u Beloj kući 18. avgusta, tokom kojih su evropski lideri pritiskali Trampa da se pridruži bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Tramp je kasnije rekao da bi Vašington mogao da pruži podršku iz vazduha kao deo obaveza, ali je isključio slanje američkih kopnenih trupa.

Iako je Tramp upozorio na "ozbiljne" sekundarne tarife ako Moskva odbije prekid vatre, njegova administracija je do sada uvela samo carinu od 25 odsto Indiji zbog kupovine ruske nafte.

Uprkos tome što se predstavlja kao mirotvorac, vojna pomoć Ukrajini je više puta bila obustavljena tokom Trampove administracije, dok mirovni napori ulaze u osmi mesec bez rezultata.

Tramp je 3. septembra za CBS News rekao da je isprva mislio da će okončanje rata Rusije protiv Ukrajine biti jednostavno, ali je priznao da je teže nego što je očekivao.

Evropska unija nastavila je da uvodi nove sankcije Rusiji nakon Trampovog povratka na vlast, uprkos nevoljnosti SAD da izvrše ekonomski pritisak na Moskvu.

Kaja Kalas najavila je 19. avgusta da se 19. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije očekuje u septembru.