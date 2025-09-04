Slušaj vest

Jedan trogodišnjak je teže povređen u stravičnoj nesreći u kojoj je poginulo najmanje 17 osoba, a oko 20 povređeno, kada je iskočila žičara iz šina u portugalskoj prestonici Lisabonu.

Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo juče, a očevici su opisali dramatične scene koje su zatekli. Naime, jedan dečak (3) iz Nemačke izgubio je oca u tragediji, a njegovo telo je pronašao 45-godišnji policajac, koji je bio jedan od prvih na licu mesta.

Ipak, pored očevog tela, pored njega je bila i majka trogodišnjaka koja je prevezena na odeljenje intenzivne nege. Ono što je izazvalo jezu kod očevidaca jeste da se dete očajnički držalo za svog spasioca, odbijajući da ga pusti, nakon što je pronađen ispod olupine sa majkom.

Majka na odeljenju intenzivne nege

Policajac, koji je u službi 25 godina, zatim je odveo dečaka u bolnicu.

Stanje majke je sada, kako se navodi, stabilno. Međutim, prema portugalskim medijima, ona je i dalje bila na intenzivnoj nezi, nakon što je prošla operaciju obe noge. Dodaje se da ima prelome ruku i kičme.

Portugalska vlada je u četvrtak revidirala svoje podatke o žrtvama, prilikom čega je prijamljeno najmanje 17 smrtnih slučajeva. Proglašen je nacionalni Dan žalosti širom Portugala.

Kako je Kurir preneo, jedna od glavnih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, ispala je juče u toku dana iz šina, a od atrakcije je ostala samo olupina.

Oglasila se ambasada Srbije u Portugalu

Među poginulima ima stranih državljana, ali još nije saopštena njihova nacionalnost. Sa druge strane, ambasada Srbije u Portugalu se oglasila sinoć nakon tragedije i saopštila da su u toku noći bili u kontaktu sa bolnicama, lokalnom policijom i Ministarstvom spoljnih poslova Portugala kako bi potvrdili da li među stradalima i povređenima ima srpskih državljana — ali još uvek nema zvanične potvrde.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina. Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

Nesreća se dogodila oko 18.05 časova u sredu u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila. Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.