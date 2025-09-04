Slušaj vest

Najmanje 15 civila je poginulo, a 26 ranjeno u ruskim udarima širom Ukrajine u poslednja 24 sata, saopštile su regionalne vlasti 4. septembra, piše Kijev independent.

Veliki broj dronova učestvovao u napadima

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ruske snage tokom noći lansirale 112 napadnih i mamac-dronova tipa Šahed, pri čemu je protivvazdušna odbrana presrela 84.

Još 28 dronova pogodilo je 17 lokacija, dok su delovi krhotina pali na još pet mesta, dodala je vojska.

Donjeck - najteže pogođena oblast

Najteže pogođena oblast bila je Donjeck, gde je poginulo 11 civila - devet u Kostiantinvki, a 16 ih je ranjeno, saopštio je guverner Vadim Filaškin.

Napadi u Hersonu

Dvoje civila je poginulo, a dvoje ranjeno u oblasti Herson, gde su pogođena stambena naselja i kritična infrastruktura, izvestio je guverner Oleksandr Prokudin.

Napadi na Harkov

U oblasti Harkova, u ruskim udarima ubijena je jedna osoba, a ranjeno šest, dok su grad Harkov i 11 naselja bili pod dejstvom artiljerije i dronova, rekao je guverner Oleh Sinjehubov.

Napadi u Dnjepropetrovsku

U oblasti Dnjepropetrovsk jedan muškarac je poginuo, a 49-godišnja žena ranjena, prema izveštaju guvernera Serhija Lisaka.

Napadi na Sumi

U ruskim napadima na oblast Sumi ranjena je jedna žena, dok su lokalne vlasti zabeležile 133 napada na 41 naselje.

Napadi se pojačavaju, dok mirovni pregovori stagniraju

Ovi udari se dešavaju dok mirovni napori ulaze u osmi mesec bez rezultata.