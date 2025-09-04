Slušaj vest

Mediji su preneli nesvakidašnji snimak sa Krfa. Naime, na njemu se iz neposredne blizine vidi trenutak kada požar izbija na motoru putničkog aviona i to svega nekoliko sekundi po poletanju.

Zapanjeni turista snimio je dramatičan trenutak kada se motor aviona zapalio odmah nakon što je avion poleteo.

Nemački turista snimio nesvakidašnji prizor

Nemački turista Niklas Leonhardt (20) iz Lajpcigasnimio je zapanjujuće scene dok je putnički avion leteo iznad njega, samo nekoliko trenutaka nakon što je napustio pistu na Krfu.

- Iznajmljivali smo auto u mestu blizu kraja piste, tako da smo mogli da vidimo avion kako poleće. Počeo sam da snimam jer sam tokom poletanja video da motor izbacuje plamen - rekao je on.

Motor aviona izbacivao plamen

Avion, koji je 28. avgusta leteo za Brno u Češkoj, tek što je uzleteo počeo je da proizvodi glasne zvuke u vidu detonacija. Snimci prikazuju plamen kako izbija iz desnog motora dok se avion penje nagore, dok posmatrači gledaju sa tla.

- Ljudi su bili prilično zbunjeni, a policija je počela da čisti prostor iza piste. Ne znamo šta je moglo da se desi - dodao je on.

Vanredno sletanje

Pilot je bio primoran da izvrši vanredno sletanje na aerodrom Aktion u Prevezi, udaljen oko 45 minuta.