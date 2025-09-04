Slušaj vest

Visoki ruski zvaničnik Dmitrij Medvedev, izjavio je u četvrtak da bi Rusijamogla da osvoji još ukrajinskih teritorija i zapleni britansku imovinu nakon što je London saopštio da je oko 1,3 milijarde dolara prikupljenih od zamrznutih ruskih sredstava potrošio na oružje za Ukrajinu.

Britanski ministar odbraneDžon Hilirekao je da je više od milijardu funti vojne pomoći Ukrajini finansirano iz zamrznutih ruskih sredstava.

- S obzirom na to da se taj novac zbog očiglednih razloga ne može vratiti sudskim putem, naša zemlja ima samo jedan način da vrati vrednosti: uzvrati istom merom. To je "ukrajinska zemlja" i druga nepokretna i pokretna imovina koja se na njoj nalazi - napisao je bivši predsednik Dmitrij Medvedev na Telegramu.

