Dva drona ušla su u poljski vazdušni prostor tokom noći 3. septembra, ali nisu oborena jer nisu predstavljala opasnost, saopštio je 4. septembra komandant Operativnog štaba Poljskih oružanih snaga Maciej Klisz, prenosi Rojters.

Incident posle ranijeg pada drona

Ovo se desilo nekoliko nedelja nakon što je ruski dron pao u istočnoj Poljskoj, što su zvaničnici opisali kao namernu provokaciju.

- Imali smo dva kršenja vazdušnog prostora - rekao je Klisz na konferenciji za novinare.

- Ova dva kršenja bila su pod potpunom kontrolom nacionalnih snaga i jedinica dodeljenih sistemu državne odbrane.

Dronovi napustili Poljsku bez štete Dronovi su napustili poljsku teritoriju bez nanošenja štete, potvrdio je načelnik Generalštaba Poljske Vijeslav Kukula. Incident se dogodio dok je Rusija lansirala talas velikih napada dronovima i raketama na zapadnu i centralnu Ukrajinu , zbog čega je verovatno došlo do upada dronova u Poljsku.

Tokom napada, Varšavaje stavila svoje snage protivvazdušne odbrane u punu pripravnost. Holandski F-35 avioni takođe su pomagali u patroliranju iznad poljskog vazdušnog prostora, saopštila je komanda oružanih snaga Poljske.

Poljska na prvoj liniji NATO-a Poljska, članica NATO-a na istočnom krilu saveza, više puta je optuživala Moskvu da testira njene odbrambene mogućnosti upadima dronova.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Poljska je jedan od najodanijih saveznika Ukrajine, snabdevajući je tenkovima, teškom opremom i municijom.