Grupa krijumčara droge uhapšena je nakon što su svoj teret iskrcali pred očima šokiranih turista i kupača na popularnoj plaži Kosta del Sol u Španiji.

Snimljen incident na plaži

Ceo događaj odigrao se na plaži Plaja Anča i zabeležen je na snimku koji se proširio internetom. Na njemu se vidi kako gliser prilazi obali, a posada predaje nekoliko velikih paketa grupi muškaraca na kopnu, koji ih brzo utovaruju u terensko vozilo parkirano na samom pesku.

Osumnjičeni, od kojih su mnogi lica skrivali majicama, nosili su teške torbe pored kupača i porodica sa decom. Nakon što je teret iskrcan, još jedan muškarac skočio je s glisera i pridružio se ostatku grupe u terencu, koji je potom velikom brzinom napustio plažu. Gliser se istovremeno vratio na pučinu.

Poreklo glisera i vozila

Prema španskom listu Diario de Pontevedra, gliser je stigao iz Maroka, a korišćeno terensko vozilo navodno je ukradeno u Gibraltaru.

Gradonačelnik Kazaresa: "Velika zabrinutost"

Gradonačelnik Kazaresa, Huan Luis Vilalon, potvrdio je da je istragu preuzeo specijalni odeljak za borbu protiv trgovine drogom.

- Ovakvi događaji nikada ranije nisu zabeleženi u Kazaresu, a kamoli usred dana. To je razlog za uzbunu i javni poziv na oprez. Jedinica je preuzela istragu, ali situacija nam stvara veliku zabrinutost - izjavio je.

Posle incidenta, gradsko veće Kazaresa zatražilo je veći broj pripadnika Civilne garde, kao i povećanje bezbednosnog osoblja i resursa za nadzor.

Reakcija javnosti i značaj Španije u trgovini drogom

Događaj je izazvao brojne osude na društvenim mrežama, gde korisnici tvrde da ovakve scene više nisu izuzetak, te da se krijumčari osećaju dovoljno sigurnim da operacije izvode i usred dana. Gradonačelnik je potvrdio da je nekoliko osoba uhapšeno.