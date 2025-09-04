ŠOKANTAN PRIZOR NA PLAŽI PUNOJ TURISTA! Šverceri usred dana iskrcali sa glisera ogromne količine narkotika naočigled svih! (VIDEO)
Grupa krijumčara droge uhapšena je nakon što su svoj teret iskrcali pred očima šokiranih turista i kupača na popularnoj plaži Kosta del Sol u Španiji.
Snimljen incident na plaži
Ceo događaj odigrao se na plaži Plaja Anča i zabeležen je na snimku koji se proširio internetom. Na njemu se vidi kako gliser prilazi obali, a posada predaje nekoliko velikih paketa grupi muškaraca na kopnu, koji ih brzo utovaruju u terensko vozilo parkirano na samom pesku.
Osumnjičeni, od kojih su mnogi lica skrivali majicama, nosili su teške torbe pored kupača i porodica sa decom. Nakon što je teret iskrcan, još jedan muškarac skočio je s glisera i pridružio se ostatku grupe u terencu, koji je potom velikom brzinom napustio plažu. Gliser se istovremeno vratio na pučinu.
Poreklo glisera i vozila
Prema španskom listu Diario de Pontevedra, gliser je stigao iz Maroka, a korišćeno terensko vozilo navodno je ukradeno u Gibraltaru.
Gradonačelnik Kazaresa: "Velika zabrinutost"
Gradonačelnik Kazaresa, Huan Luis Vilalon, potvrdio je da je istragu preuzeo specijalni odeljak za borbu protiv trgovine drogom.
- Ovakvi događaji nikada ranije nisu zabeleženi u Kazaresu, a kamoli usred dana. To je razlog za uzbunu i javni poziv na oprez. Jedinica je preuzela istragu, ali situacija nam stvara veliku zabrinutost - izjavio je.
Posle incidenta, gradsko veće Kazaresa zatražilo je veći broj pripadnika Civilne garde, kao i povećanje bezbednosnog osoblja i resursa za nadzor.
Reakcija javnosti i značaj Španije u trgovini drogom
Događaj je izazvao brojne osude na društvenim mrežama, gde korisnici tvrde da ovakve scene više nisu izuzetak, te da se krijumčari osećaju dovoljno sigurnim da operacije izvode i usred dana. Gradonačelnik je potvrdio da je nekoliko osoba uhapšeno.
Španija se smatra jednom od glavnih ulaznih tačaka za drogu na evropsko tržište. Tamošnje vlasti redovno beleže najveće zaplene kokaina i kanabisa u Evropskoj uniji, a većina pošiljki pristiže morskim putem iz Srednje i Južne Amerike i Afrike.