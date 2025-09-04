Slušaj vest

Zemljotresjačine 6,2 pogodio je jugoistočni Avganistanu četvrtak, saopštio je nemački Centar za geonauku (GFZ).

Prema GFZ-u, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, piše Al-Arabiya.

Broj žrtava premašio 2.200 ljudi

Stotine tela izvučeno je iz kuća uništenih u snažnom zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Avganistan, čime je broj poginulih premašio 2.200, saopštio je portparol talibanske vlade.

Potres jačine 6,0 stepeni pogodio više provincija

Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru pogodio je nekoliko provincija u planinskom i udaljenom istoku zemlje u noći između nedelje i ponedeljka, sravnivši sela i zatrpavši ljude pod ruševinama, piše Dejli mejl.

Najteže pogođene provincije su Kunar i Nangarhar, među najsiromašnijim i najudaljenijim u zemlji, saopštila je Human Appeal.

Najviše žrtava u planinskom regionu Kunar

Većina žrtava zabeležena je u Kunaru, gde mnogi žive u strmim rečnim dolinama odvojenim visokim planinama. Prema podacima talibanske vlade, u Kunaru je poginulo 2.205 ljudi, a 3.640 je povređeno.

Još 12 osoba je poginulo, a stotine su povređene u susednim provincijama Nangarhar i Laghman.

Nastavljaju se spasilačke operacije

Portparol talibana Hamdulah Fitrat, koji je objavio podatke o žrtvama, rekao je da spasilačke akcije i potraga i dalje traju.

- Postavljeni su šatori za ljude, a isporuka prve pomoći i hitnih zaliha je u toku - dodao je on.

Težak teren otežava pomoć

Talibanske vlasti rasporedile su helikoptere i vojnu padobransku jedinicu da pomognu preživelima.