NOVA KATASTROFA! Još jedan stravičan zemljotres! Do sada više od 2.200 MRTVIH! Užas u Avganistanu! (FOTO/VIDEO)
Zemljotresjačine 6,2 pogodio je jugoistočni Avganistanu četvrtak, saopštio je nemački Centar za geonauku (GFZ).
Prema GFZ-u, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, piše Al-Arabiya.
Broj žrtava premašio 2.200 ljudi
Stotine tela izvučeno je iz kuća uništenih u snažnom zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Avganistan, čime je broj poginulih premašio 2.200, saopštio je portparol talibanske vlade.
Potres jačine 6,0 stepeni pogodio više provincija
Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru pogodio je nekoliko provincija u planinskom i udaljenom istoku zemlje u noći između nedelje i ponedeljka, sravnivši sela i zatrpavši ljude pod ruševinama, piše Dejli mejl.
Najteže pogođene provincije su Kunar i Nangarhar, među najsiromašnijim i najudaljenijim u zemlji, saopštila je Human Appeal.
Najviše žrtava u planinskom regionu Kunar
Većina žrtava zabeležena je u Kunaru, gde mnogi žive u strmim rečnim dolinama odvojenim visokim planinama. Prema podacima talibanske vlade, u Kunaru je poginulo 2.205 ljudi, a 3.640 je povređeno.
Još 12 osoba je poginulo, a stotine su povređene u susednim provincijama Nangarhar i Laghman.
Nastavljaju se spasilačke operacije
Portparol talibana Hamdulah Fitrat, koji je objavio podatke o žrtvama, rekao je da spasilačke akcije i potraga i dalje traju.
- Postavljeni su šatori za ljude, a isporuka prve pomoći i hitnih zaliha je u toku - dodao je on.
Težak teren otežava pomoć
Talibanske vlasti rasporedile su helikoptere i vojnu padobransku jedinicu da pomognu preživelima.
Humanitarni radnici izveštavaju da satima pešače kako bi stigli do sela koja su odsečena od sveta zbog klizišta i odrona. Ograničenja oko finansija takođe negativno utiču na odgovor i pomoć ugroženima.
(Kurir.rs/Al-Arabiya/Daily Mail/Preneo: V.M.)