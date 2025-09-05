Slušaj vest

Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je da će SAD odrediti dve ekvadorske bande kao strane terorističke organizacije u najnovijem potezu administracije predsednika Donalda Trampa protiv narko-kartela.

Rubio je stigao u Ekvador da se sastane sa liderima zemlje u okviru kratke latinoameričke turneje ove nedelje.

Los Lobos i Los Čoneros su dve ekvadorske bande koje se smatraju odgovornim za veliki deo nasilja koje je počelo od pandemije korona virusa.

Određivanjem tih bandi kao strane terorističke organizacije pružaju se razne opcije za američku vladu da radi zajedno sa vladom Ekvadora da suzbije te grupe, rekao je Rubio.

Rubio završava kratku latinoameričku turneju posetom Ekvadoru dok zemlje u tom regionu nervozno gledaju kako Trampova administracija pojačava aktivnosti u borbi protiv trgovine drogom i ilegalne migracije.

Rubiovi sastanci u Kitu usledili su posle razgovora dan ranije sa meskičkim liderima koji su održani pod senkom američkog vojnog udara u južnim Karibima ove nedelje.

Trampova administracija kaže da su ciljali venecuelanski brod koji je prevozio drogu a čija posada su bili članovi bande Tren de Aragua. Američki zvaničnici kažu da je taj teretni brod išao za SAD i da je u udaru ubijeno 11 ljudi.

Rubio je branio tu akciju bez davanja drugog opravdanja sem što je rekao da je taj brod predstavljao "neposrednu pretnju" za SAD i da je Tramp odlučio da ga "digne u vazduh" a ne da sledi raniju standardnu proceduru zaustavljanja broda, hapšenja posade i zaplene krijumčarene robe.

"Zabrana ne deluje. Umesto da ga zabranimo po predsednikovim naređenjima mi smo ga digli u vazduh. I to će se ponovo dogoditi. Možda se upravo sada događa ali suština je da će predsednik SAD voditi rat protiv narko-terorističkih organizacija, rekao je juče Rubio.