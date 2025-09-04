Slušaj vest

Darija Lopatina poznatija kao "Delta", 19-godišnja studentkinja Kijevske škole ekonomije (KSE) i inženjerka u 1. jedinici Azova, poginula je u borbi, piše Ukrainska pravda.

Prema navodima njenih kolega studenata, Darija se upisala na KSE 2023. godine, a nedugo zatim se pridružila jedinici Azov kako bi branila svoju domovinu. Iz Kijevske škole ekonomije oprostili su se od svoje koleginice dirljivom porukom.

- Znala je i razumela daleko više od bilo koga od nas. Daša je bila neverovatno bistra, inteligentna i otvorena osoba koja nas je toliko toga naučila i pokazala nam potpuno drugačiju perspektivu na ovaj svet. Uprkos svemu, poslednju godinu svog života posvetila je Azovu, braneći nas, Ukrajinu i naše pravo da živimo i studiramo ovde - rekli su oni.

Darija Lopatina Foto: Instagram

Njeni saborci iz 593 jedinice zahvalili su joj na uspomenama, opisujući je kao iskrenu, samouverenu i strastvenu osobu.

- Uvek je delovala odmah, bez oklevanja ili prigovora. Uvek ćemo te se sećati. Toliko bi toga učinila za ovaj svet. Ali zauvek ćeš imati 19 godina. Hvala ti, sestro - napisali su.