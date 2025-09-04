UKRAJINA SE OPRAŠTA OD SVOJE HEROINE: Mlada studentkinja (19), pripadnica Azova, poginula na frontu! (FOTO)
Darija Lopatina poznatija kao "Delta", 19-godišnja studentkinja Kijevske škole ekonomije (KSE) i inženjerka u 1. jedinici Azova, poginula je u borbi, piše Ukrainska pravda.
Prema navodima njenih kolega studenata, Darija se upisala na KSE 2023. godine, a nedugo zatim se pridružila jedinici Azov kako bi branila svoju domovinu. Iz Kijevske škole ekonomije oprostili su se od svoje koleginice dirljivom porukom.
- Znala je i razumela daleko više od bilo koga od nas. Daša je bila neverovatno bistra, inteligentna i otvorena osoba koja nas je toliko toga naučila i pokazala nam potpuno drugačiju perspektivu na ovaj svet. Uprkos svemu, poslednju godinu svog života posvetila je Azovu, braneći nas, Ukrajinu i naše pravo da živimo i studiramo ovde - rekli su oni.
Njeni saborci iz 593 jedinice zahvalili su joj na uspomenama, opisujući je kao iskrenu, samouverenu i strastvenu osobu.
- Uvek je delovala odmah, bez oklevanja ili prigovora. Uvek ćemo te se sećati. Toliko bi toga učinila za ovaj svet. Ali zauvek ćeš imati 19 godina. Hvala ti, sestro - napisali su.
Predavačica s KSE-a Marija Kriučok prisetila se kako je Darija jednom prilikom posetila njen čas kako bi videla bivše kolege i ispričala im o ratu iz prve ruke, iz rovova. Kriučok je istakla kako će je pamtiti kao mladu, lepu i snažnu devojku.
