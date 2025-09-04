Slušaj vest

Nakon što se Kim Džong Un sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, severnokorejski službenici pažljivo su obrisali predmete koje je dodirnuo njihov vođa, što analitičari ocenjuju kao deo sigurnosnih mera protiv stranih obaveštajnih službi.

Detaljno čišćenje predmeta koje je koristio Kim

Uprkos nagoveštajima zbližavanja između Kima i Putina, snimci objavljeni u sredu pokazali su neuobičajene mere kojima Pjongjang prikriva tragove o Kimovom zdravstvenom stanju, piše Rojters.

Na Telegramu je izveštač Kremlja Aleksandar Junašev podelio snimak na kojem se vidi kako dvojica Kimovih službenika temeljno čiste prostoriju u kojoj je sastanak trajao više od dva sata.

Nasloni i rukohvati stolice su brisani, stočić pored Kimove stolice očišćen, a čaša iz koje je pio uklonjena.

- Posle završetka pregovora, osoblje koje je pratilo šefa DNRK pažljivo je uništilo sve tragove njegovog prisustva - rekao je reporter.

Lični toalet i mere brisanja tragova

Posle razgovora, Kim i Putin su otišli na čaj i srdačno se pozdravili. Kao i tokom prethodnih putovanja, Kim je sa sobom poneo sopstveni toalet u čuvenom zelenom vozu kojim je stigao u Peking, kako bi sakrio tragove o svom zdravlju, preneo je japanski list Nikkei, pozivajući se na južnokorejske i japanske obaveštajne agencije.

Takve mere postoje još od ere njegovog oca, Kim Džong Ila, objašnjava Majkl Meden, stručnjak za severnokorejsko rukovodstvo pri američkom Stimson centru.

- Poseban toalet i kese za otpad služe tome da nijedna obaveštajna služba, čak ni saveznička, ne može da uzme uzorke i testira ih. To bi pružilo uvid u eventualne zdravstvene probleme Kima, uključujući i tragove sa kože ili kose - rekao je on.

Raniji primeri opsesije higijenom i bezbednošću

Ovo nije prvi put da je Kimov tim uočen u ovakvim postupcima. Posle samita u Hanoju 2019. godine sa tadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom, Kimovi čuvari satima su čistili hotelsku sobu, pa su čak odneli i dušek iz kreveta.

Tokom susreta sa tadašnjim predsednikom Južne Koreje Mun Džae-inom 2018. godine, severnokorejski telohranitelji su dezinfikovali stolicu i sto pre nego što je Kim seo.