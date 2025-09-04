Slušaj vest

Dok mirovni pregovori stoje, ruski predsednik Vladimir Putin priprema novu veliku ofanzivu u istočnoj Ukrajini. Evropski i ukrajinski zvaničnici upozoravaju da bi do proboja moglo doći u blizini Pokrovska, grada koji Moskva bezuspešno pokušava da zauzme više od godinu dana, piše Kijev post.

Pokrovsk je ključno saobraćajno čvorište za ukrajinske snage u Donbasu. Njegov pad otvorio bi ruskim trupama put ka napadu na preostale veće gradove pod kontrolom Ukrajine u Donjeckoj oblasti, kao što su Slavjansk i Kramatorsk.

Gomilanje snaga i raniji pokušaji

Prošle nedelje nemački i francuski zvaničnici razgovarali su o gomilanju ruskih snaga kod Pokrovska, potvrdili su izvori upoznati s tim razgovorima za "Blumberg".

U petak je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio da je Rusija na tom području rasporedila čak 100.000 vojnika.

Ruske snage su još u avgustu i septembru 2024. stigle na svega 8 do 10 kilometara od Pokrovska, ali ga nisu osvojile.

Sredinom avgusta ove godine, ruske trupe su nakratko probile liniju severno od grada, napredujući desetak kilometara ka Dobropolju, pre nego što su ih ukrajinske jedinice potisnule.

Uprkos velikim naporima, letnja ofanziva Moskve donela je minimalne dobitke - osvojeno je oko 2.033 kvadratna kilometra, što čini svega 0,3% teritorije Ukrajine.

Putinova poruka iz Pekinga

Govoreći u sredu u Pekingu, posle vojne parade kojoj je prisustvovao sa kineskim i severnokorejskim liderima Si Đinpingom i Kim Džong Unom, Putin je poručio da će nastaviti borbu ukoliko ne dođe do mirovnog sporazuma. Pohvalio je svoje trupe, tvrdeći da ostvaruju napredak "na svim frontovima" i da su oslabile ukrajinsku vojsku.

- Ako ne bude mirovnog sporazuma, onda ćemo sve naše zadatke morati da rešimo vojno - rekao je.

Istog dana Zelenski je stigao u Pariz na razgovore s evropskim saveznicima i izjavio da ne vidi znakove da je Moskva ozbiljna u nameri da okonča rat.

Jačanje ukrajinske odbrane

Bez nagoveštaja ruskog povlačenja, Ukrajina i njeni saveznici ubrzano rade na jačanju ukrajinske vojske. Nemački kancelar Fridrih Merc nazvao je taj napor "najvažnijom bezbednosnom garancijom koju možemo pružiti".

Evropske zemlje finansiraju kupovinu američkog oružja, a Zelenski se nada mesečnim nabavkama u vrednosti od milijardu dolara. Prošle nedelje SAD su odobrile prodaju 3.350 projektila dometa do 450 kilometara, ukupne vrednosti 825 miliona dolara.