Slušaj vest

Ogromna lešina morske životinje, za koju se pretpostavlja da je kit, nasukala se na obalu Velsai izazvala šok i znatiželju meštana i posetilaca, piše Wales Online.

Neidentifikovano stvorenje primećeno je juče ujutru na peščanoj plaži Cefn Sidan u selu Pembrej, u okrugu Karmartensir.

Jedna posetiteljka bila je zatečena prizorom tokom jutarnje šetnje, a vest o neobičnom pronalasku brzo se proširila. Lešina je primećena za vreme plime na Cefn Sidanu, jednoj od najdužih i najpopularnijih velških plaža, koja je omiljena destinacija za šetače, porodice i turiste.

Očekuje se da će morski stručnjaci uskoro pregledati životinju kako bi utvrdili o kojoj se tačno vrsti radi i šta je uzrokovalo njenu smrt. Ovaj događaj mogao bi naučnicima da pruži dragocene podatke o zdravlju morskih životinja u regionu.

Dosadašnji slučajevi nasukavanja kitova širom Velsa pokazali su da su životinje bile neuhranjene ili su uginule od posledica zagađenja, poput gutanja plastičnog otpada.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaMUHAMED NAJPOPULARNIJE IME ZA DEČAKE U ENGLESKOJ! Otkriveno i kako se devojčice najčešće zovu
LOZNICA - Za pola godine više od 400 beba.JPG
PlanetaPAŽLJIVO HODAJTE PO PLAŽI! Pojavilo se čudno stvorenje vanzemaljskog izgleda! Uvlači se pod pesak, a ako ga nagazite biće GADNO! (VIDEO)
shutterstock_2388012417.jpg
PlanetaSVEKAR ZADAVIO SOFIJU (30) I OTIŠAO U PEKARU: Pronađena mrtva na podu u kuhinji kuće u koju se uselila dok joj je muž bio u pritvoru zbog droge
Sophie Evans.jpg
PlanetaEVROPA NA UDARU STRAHOVITE OLUJE OPASNE PO ŽIVOT! Proglašena crvena zona, milioni ljudi u panici, otkazani letovi, totalni kolaps! Očekuje se najgore! (VIDEO)
oluja darag.jpg