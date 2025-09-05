MISTERIOZNI DŽINOVSKI LEŠ NA OBALI VELSA! Telo ogromnog morskog stvorenja nasukano na plaži! (FOTO)
Ogromna lešina morske životinje, za koju se pretpostavlja da je kit, nasukala se na obalu Velsai izazvala šok i znatiželju meštana i posetilaca, piše Wales Online.
Neidentifikovano stvorenje primećeno je juče ujutru na peščanoj plaži Cefn Sidan u selu Pembrej, u okrugu Karmartensir.
Jedna posetiteljka bila je zatečena prizorom tokom jutarnje šetnje, a vest o neobičnom pronalasku brzo se proširila. Lešina je primećena za vreme plime na Cefn Sidanu, jednoj od najdužih i najpopularnijih velških plaža, koja je omiljena destinacija za šetače, porodice i turiste.
Očekuje se da će morski stručnjaci uskoro pregledati životinju kako bi utvrdili o kojoj se tačno vrsti radi i šta je uzrokovalo njenu smrt. Ovaj događaj mogao bi naučnicima da pruži dragocene podatke o zdravlju morskih životinja u regionu.
Dosadašnji slučajevi nasukavanja kitova širom Velsa pokazali su da su životinje bile neuhranjene ili su uginule od posledica zagađenja, poput gutanja plastičnog otpada.