Ogromna lešina morske životinje, za koju se pretpostavlja da je kit, nasukala se na obalu Velsai izazvala šok i znatiželju meštana i posetilaca, piše Wales Online.

Neidentifikovano stvorenje primećeno je juče ujutru na peščanoj plaži Cefn Sidan u selu Pembrej, u okrugu Karmartensir.

Jedna posetiteljka bila je zatečena prizorom tokom jutarnje šetnje, a vest o neobičnom pronalasku brzo se proširila. Lešina je primećena za vreme plime na Cefn Sidanu, jednoj od najdužih i najpopularnijih velških plaža, koja je omiljena destinacija za šetače, porodice i turiste.

Očekuje se da će morski stručnjaci uskoro pregledati životinju kako bi utvrdili o kojoj se tačno vrsti radi i šta je uzrokovalo njenu smrt. Ovaj događaj mogao bi naučnicima da pruži dragocene podatke o zdravlju morskih životinja u regionu.