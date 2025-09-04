Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju

U atinskomkvartu Neos Kosmos policija je u jednom stanu zatekla stravičan prizor. Pronađena su tela bračnog para.

Žena je bila u poodmakloj fazi raspadanja sa ranom od vatrenog oružja na grudima, dok je muškarac (64) imao prostrelnu ranu na glavi. Pored tela su pronađeni pištolj i dve čaure.

Prvi nalazi ukazuju na vremenski razmak između smrti žene i muškarca, što sugeriše mogućnost ubistva i samoubistva. Policija i forenzičari rade na rasvetljavanju ovog tragičnog događaja.

Žena bila teško bolesna Policija je ušla u stan nakon prijave komšija zbog neprijatnog mirisa. Tela su pronađena u različitim fazama raspadanja, što ukazuje na to da je žena verovatno ubijena prva, dok je muškarac kasnije izvršio samoubistvo. Oružje pronađeno na licu mesta dodatno potvrđuje ovu teoriju, ali istraga je još u toku.

- Koliko znamo, na četvrtom spratu je živeo par. Gospodin je bio star oko 70 godina, a njegova supruga je bila teško bolesna. On je bio veoma tužan zbog toga - izjavila je jedna od komšinica.