NEVEROVATAN SNIMAK! Libijac pokušao da pobegne iz nemačkog zatvora, pogledajte šta mu se desilo! (VIDEO)
Prema informacijama uprave zatvora, zatvorenik iz Libije uspeo je da pređe zaštitnu ogradu unutar zatvorskog kompleksa i popeo se na unutrašnja vrata ispred ulaza. Iako su čuvari odmah reagovali, on nije odustajao od svog plana, prenosi Fenix Magazin.
Uprkos opasnosti, nastavio je kroz bodljikavu žicu i stigao do krova prolaza za vozila.
Pokušaj bekstva završio se neuspešno kod spoljnog zida zatvora. Na kraju su ga pripadnici vatrogasne službe uhvatili pomoću spasilačkog platna, a policija ga je vratila nazad u zatvor.
Zatvorenik je zadobio lakše povrede i prošao lekarski pregled. Iz bezbednosnih razloga premešten je u drugi zatvor unutar Saske.
Trenutno nije poznato zbog čega je muškarac iz Libije uhapšen, koliko traje njegova kazna, niti kako je tačno uspeo da napusti zatvorsku zgradu.
(Kurir.rs/Fenix Magazin/Preneo: V.M.)