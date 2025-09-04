Slušaj vest

Zatvorenik iz Libijepokušao je da pobegne iz zatvora JVA Valdhajm u Nemačkoj.

Prema informacijama uprave zatvora, zatvorenik iz Libije uspeo je da pređe zaštitnu ogradu unutar zatvorskog kompleksa i popeo se na unutrašnja vrata ispred ulaza. Iako su čuvari odmah reagovali, on nije odustajao od svog plana, prenosi Fenix Magazin.

Uprkos opasnosti, nastavio je kroz bodljikavu žicu i stigao do krova prolaza za vozila.

Pokušaj bekstva završio se neuspešno kod spoljnog zida zatvora. Na kraju su ga pripadnici vatrogasne službe uhvatili pomoću spasilačkog platna, a policija ga je vratila nazad u zatvor.

Zatvorenik je zadobio lakše povrede i prošao lekarski pregled. Iz bezbednosnih razloga premešten je u drugi zatvor unutar Saske.

Trenutno nije poznato zbog čega je muškarac iz Libije uhapšen, koliko traje njegova kazna, niti kako je tačno uspeo da napusti zatvorsku zgradu.

(Kurir.rs/Fenix Magazin/Preneo: V.M.)

