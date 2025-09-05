Slušaj vest

Džo Bajden (82), bivši predsednik SAD, nedavno je bio na operaciji uklanjanja kancerogenih ćelija kože.

To je za NBC njuz sinoć potvrdio Bajdenov portparol.

Navodi se da se Bajden dobro oporavlja od medicinskog zahvata poznatog kao Mosova operacija, koja se uobičajeno koristi u lečenju najčešćih oblika raka kože.

Ovom operacijom uklanjaju se slojevi kancerogenog tkiva kože dok do poslednje kancerogene ćelije.

Nije jasno kada je tačno Bajden podvrgnut operaciji.

Američka televizija navodi da je on krajem prošlog meseca fotografisan prilikom izlaska iz crkve u Grinvilu u saveznoj državi Delaver sa velikim, vidljivim rezom na glavi.

Podfseća se da je Bajden bio već podvrgnut operaciji uklanjanja kancerogenih ćelija kože tokom predsedničkog mandata 2023. godine.

Tada je njegov doktor Kevin O'Konor objavio da je kancerogena lezija kože uklonjena sa Bajdenovih grudi tokom rutinskog lekarskog pregleda.

Biopsijom je utvrđeno da je lezija bila bazalnoćelijski karcinom, jedan od dva najčešća oblika raka kože, koji se takođe leči Mosovom operacijom.

Nakon procedure iz 2023. godine, O’Konor je napisao da je "celokupno kancerogeno tkivo uspešno uklonjeno" i da "nije potrebno dalje lečenje".