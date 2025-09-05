Slušaj vest

Broj povređenih u nesreći u Lisabonu, kada je uspinjača Glorija iskliznula iz šina, porastao je na 17, dok je 21 osoba povređena, od kojih sedam sa teškim povredama.

Ambasada Srbije u Portugalu saopštila je da u ovom trenutku nema podataka da su srpski državljani među povređenima ili poginulima.

Osnivač Adligata i novinar Kurira, Viktor Lazić, se samo nekoliko dana ranije vozio ovom uspinjačom, a svoja zapažanja ispričao je u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

- To je jedna od najstarijih uspinjača na svetu. Ona je izgrađena 1885. godine i meni je delovala nebezbedno. To je veoma strma ulica, meni se čini da je nagib tu 70 stepeni, i kada vidite tako staru uspinjaču, nije sve jedno. Meni se zaista činilo kao da će svakog trenutka da padne niz ulicu. Ja sam odmah te moje misli odegnao, pomislio sam da postoje ljudi koji se bave bezbednošću i da je to tako nešto nemoguće - kaže Lazić i dodaje:

- Tom uspinjačom se godišnje vozi oko 3 miliona ljudi. I to je jedna od glavnih turističkih atrakcija Lisabona. Svi turisti, pa i ja sam rešio da se njome provozam. Bio sam veoma iznenađen i šokiran kada sam čuo šta se dogodilo, prosto nisam mogao da verujem, ali velika tragedija, najveća tragedija u modernoj istoriji Portugalije. Ovde vlada apsolutni šok i neverica. Portugalci imaju dosta drugačiji karakter i to drugačije prihvataju, ali mislim da će imati ozbiljne posledice za Portugaliju, uopšte za sisteme bezbednosti ovde, koji nisu baš kao u ostatku Evrope.

Proglašeno su tri dana žalosti povodom ove tragedije. Uspinjača Glorija je stara više od 130 godina. Lazić je objasnio i kakve su reakcije javnosti, te da li stanovnici postavljaju pitanje odgovornosti vlasti:

- Lokalne vlasti su najavile da će za nekoliko dana stići prvi izveštaj i da će obavestiti javnost, jer naravno uznemirenje javnosti je veliko, tako da mislim da će se vrlo brzo znati šta se tu dogodilo. Iz sata u sat dobijamo nove informacije. Mene je naročito pogodila sudbina jednog trogodišnjeg dečaka, kojeg je policajac, rizikujući svoj život, spasao iz žičare, čiji otac je preminuo, a majka je teško ranjena. Celo to područje grada je ograđeno i sada ne može da se priđe. Najavljeno je da će u narednih dana ili dva biti celo to područje raščišćeno. Inače, naravno, odmah su blokirali vožnje uspinjačama.

