Na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma, moderator je podsetio Vladimira Putina na fotografiju koja je obišla sve svetske medije, gde sedi zajedno sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i premijerom Indije Narendrom Modijem.

Fotografija je već simbolično opisana rečima "slon, zmaj i medved".

- A kakvo mesto medved uopšte zauzima u ovom savezu - upitao je moderator.

- Medved je medved - odgovorio je Putin sa osmehom.

Predsednik je takođe naglasio da je medved simbol Rusije, ali najveći tigar na svetu je usurski tigar, odnosno takođe ruski.

- Medved je, naravno, simbol Rusije, ali – mi smo na Dalekom istoku – najveći tigar na svetu je, inače, usurski tigar, ruski tigar - primetio je šef ruske države.

U tom kontekstu, Putin je istakao da nije on govorio o interakciji između zmaja i slona, već Si Đinping. Tako je kineski lider ranije opisao odnose između Kine i Indije, obraćajući se indijskoj delegaciji koju je predvodio Modi.

U Rusiji živi oko 750 amurskih tigrova (poznatih i kao usurski tigrovi). Oni su navedeni u međunarodnim i ruskim Crvenim knjigama, pošto je sredinom 20. veka njihov nekontrolisani odstrel doveo do gotovo potpunog uništenja populacije.