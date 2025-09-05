Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su tokom noći 5. septembra pogodili više ruskih naftnih postrojenja, uključujući najveću rafineriju kompanije Rosnjeft u Rjazanjui naftno skladište u okupiranoj Luganskoj oblasti, saopštio je ukrajinski komandant za borbu dronovima Robert Brovdi, zvani Mađar.

- Benzin u Rusiji postaje sve ređi, dok gas i nafta brzo nestaju - napisao je on.

1/5 Vidi galeriju Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, u gradu Rjazanju. Plamen doseže visoko i obasjao je noćno nebo nad gradom. Požar je izbio kao posledica ukrajinskog napada dronovima u noći između 5. i 6. septembra. Foto: Printscreen/Telegram, Printscreen X, Printscreen/Telegram, Printscreen X

Eksplozije i požar u Rjazanju

Stanovnici Rjazanja, grada udaljenog oko 180 kilometara jugoistočno od Moskve, rekli su za proruski medij Shot da su oko 2 sata ujutro čuli eksplozije, posle čega je usledio požar koji je obasjao nebo.

Fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i gusti crni dim kako se diže iz rafinerije na južnom obodu grada. Postrojenje, kapaciteta 13,8 miliona tona godišnje, već je ranije pogođeno ukrajinskim dronovima 2. avgusta, kada su dve od tri glavne jedinice morale da obustave rad, preneo je Kijev independent.

Reakcija ruskih vlasti na napade

Guverner regiona Pavel Malkov tvrdi da je osam dronova oboreno iznad Rjazanske oblasti i da su delovi letelica pali na industrijski kompleks, ali je naglasio da nije bilo žrtava ni štete na stambenim objektima.

On, međutim, nije direktno komentarisao izveštaje o požaru u rafineriji.

Napad na Lugansku oblast

U Luganskoj oblasti stanovništvo je kasno uveče 4. septembra prijavilo gusti crni dim. "Mađar" je izjavio da su ukrajinski dronovi pogodili regionalno naftno skladište, ali razmere štete zasad nisu poznate.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom noći oborilo čak 92 ukrajinska drona.

Ukrajinska strategija napada na energetski sektor

Ukrajina je intenzivirala dalekometne napade na ruske energetske objekte, ciljajući rafinerije i skladišta kako bi oslabila rusku ratnu mašineriju.