BUKTI UKRAJINA! NA DESETINE MRTVIH I RANJENIH U BRUTALNIM UDARIMA! 35 dronova i sedam raketa pogodilo deset različitih lokacija!
Najmanje 11 civila je poginulo, a 32 osobe su ranjene u ruskim udarima širom Ukrajinetokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 5. septembra.
Masovni napadi dronovima i raketama
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage tokom noći lansirale 157 dronova tipa "Šahed"(uključujući i mamce), šest vođenih raketa S-300 i jednu raketu X-59 ispaljenu iz aviona.
Protivvazdušna odbrana je oborila 121 dron, ali je 35 dronova i sedam raketa pogodilo deset različitih lokacija.
Najžešći udari bili u Donjeckoj oblasti
Donjecka oblastpretrpela je najteže posledice napada. Prema rečima guvernera Vadima Filaškina, poginulo je pet civila, od kojih troje u Kostiantinivki, a još dvoje je ranjeno, prenosi Kijev independent.
Napad na humanitarnu grupu u Černigivskoj oblasti
U Černigivskoj oblasti dve osobe su poginule, a pet je ranjeno kada je Moskva gađala dansku humanitarnu organizaciju za deminiranje, izjavio je guverner Vjačeslav Čaus.
Žrtve u Harkovskoj oblasti
U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti poginulo je troje, a ranjeno još šestoro ljudi, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov. Gađano je ukupno osam naselja.
Napadi na Hersonsku oblast
U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a osam je ranjeno posle udara na stambene četvrti, kritičnu infrastrukturu i društvene objekte, izjavio je guverner Oleksandar Prokudin. Oštećena je jedna stambena zgrada i 17 kuća.
Situacija u Sumskoj i Zaporoškoj oblasti
U Sumskoj oblasti četiri osobe su ranjene u napadima, dok je zabeleženo 122 udara na 49 naselja, saopštili su lokalni zvaničnici.
U Zaporoškoj oblasti guverner Ivan Fedorov je prijavio sedam povređenih u napadima na 14 naselja.
Nastavak ruskih udara uprkos pozivima na prekid vatre
Ovaj poslednji masovni vazdušni napad dolazi u trenutku kada Moskva odbija pozive Kijeva na bezuslovni prekid vatre, nastavljajući da se oslanja na masovne udare dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)