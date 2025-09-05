Slušaj vest

Najmanje 11 civila je poginulo, a 32 osobe su ranjene u ruskim udarima širom Ukrajinetokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 5. septembra.

Masovni napadi dronovima i raketama

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage tokom noći lansirale 157 dronova tipa "Šahed"(uključujući i mamce), šest vođenih raketa S-300 i jednu raketu X-59 ispaljenu iz aviona.

Protivvazdušna odbrana je oborila 121 dron, ali je 35 dronova i sedam raketa pogodilo deset različitih lokacija.

Najžešći udari bili u Donjeckoj oblasti

Donjecka oblastpretrpela je najteže posledice napada. Prema rečima guvernera Vadima Filaškina, poginulo je pet civila, od kojih troje u Kostiantinivki,  a još dvoje je ranjeno, prenosi Kijev independent.

Napad na humanitarnu grupu u Černigivskoj oblasti

U Černigivskoj oblasti dve osobe su poginule, a pet je ranjeno kada je Moskva gađala dansku humanitarnu organizaciju za deminiranje, izjavio je guverner Vjačeslav Čaus.

Žrtve u Harkovskoj oblasti

U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti poginulo je troje, a ranjeno još šestoro ljudi, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov. Gađano je ukupno osam naselja.

Napadi na Hersonsku oblast

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a osam je ranjeno posle udara na stambene četvrti, kritičnu infrastrukturu i društvene objekte, izjavio je guverner Oleksandar Prokudin. Oštećena je jedna stambena zgrada i 17 kuća.

Situacija u Sumskoj i Zaporoškoj oblasti

U Sumskoj oblasti četiri osobe su ranjene u napadima, dok je zabeleženo 122 udara na 49 naselja, saopštili su lokalni zvaničnici.

U Zaporoškoj oblasti guverner Ivan Fedorov je prijavio sedam povređenih u napadima na 14 naselja.

Nastavak ruskih udara uprkos pozivima na prekid vatre

Ovaj poslednji masovni vazdušni napad dolazi u trenutku kada Moskva odbija pozive Kijeva na bezuslovni prekid vatre, nastavljajući da se oslanja na masovne udare dronovima i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

(Kurir.rs/Kyiv Independent)

