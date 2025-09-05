HAOS U AVIONU PRED POLETANJE: Drska putnica jednom rečju izbacila stjuardesu iz takta! Usledio je brutalan odgovor, a onda JOŠ ŽEŠĆA KAZNA (VIDEO)
Viralni video objavljen na Instagramu prikazuje ženu kako govori stjuardesi da "treba da ućuti" dok su bezbednosni protokoli čitani preko razglasaaviona na letu iz Kostarike za Teksas u utorak.
Stjuardesa je zatim prišla gruboj putnici i odmah joj uzvratila.
- Da li želiš da izađeš iz aviona? Zato što se ne osećam prijatno sa tobom ako nećeš da slediš uputstva - rekla je stjuardesa dok je upućivala svoje kolege da isključe razglas.
Putnica je rekla da ne čuje, kada je stjuardesa ponovo zapretila:
- Niste na listi putnika koji imaju invaliditet. Zato ću zamoliti pilota da vas ukloni jer ne slušate - odgovorila je stjuardesa.
Snimak se prekida nakon što putnica pristane da poštuje naređenja, ali se zatim ponovo nastavlja sa njenom tvrdnjom da ju je uznemiravao zaposleni u avio-kompaniji.
Njen saputnik, Džej Krenšo, rekao je da oseća saosećanje prema stjuardesi - ali istovremeno, saosećao je i sa putnicom koja je izgleda shvatila da je preterala.
- Imala je loše jutro i očigledno je bila uznemirena ili iritirana nečim o čemu je razgovarala telefonom - rekao je Krenšo za The Post.