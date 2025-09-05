Slušaj vest

Viralni video objavljen na Instagramu prikazuje ženu kako govori stjuardesi da "treba da ućuti" dok su bezbednosni protokoli čitani preko razglasaaviona na letu iz Kostarike za Teksas u utorak.

Stjuardesa je zatim prišla gruboj putnici i odmah joj uzvratila.

- Da li želiš da izađeš iz aviona? Zato što se ne osećam prijatno sa tobom ako nećeš da slediš uputstva - rekla je stjuardesa dok je upućivala svoje kolege da isključe razglas.

Putnica je rekla da ne čuje, kada je stjuardesa ponovo zapretila:

- Niste na listi putnika koji imaju invaliditet. Zato ću zamoliti pilota da vas ukloni jer ne slušate - odgovorila je stjuardesa.

Snimak se prekida nakon što putnica pristane da poštuje naređenja, ali se zatim ponovo nastavlja sa njenom tvrdnjom da ju je uznemiravao zaposleni u avio-kompaniji.

Njen saputnik, Džej Krenšo, rekao je da oseća saosećanje prema stjuardesi - ali istovremeno, saosećao je i sa putnicom koja je izgleda shvatila da je preterala.